L’OL offre 0,5 millions d’euros pour Sadiki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a repéré un besoin urgent de recruter au mercato et espère convaincre un club belge de lui vendre un joueur pour un tarif très bas.

Les informations se précisent en ce qui concerne l’offre de l’Olympique Lyonnais pour essayer de s’offrir Noah Sadiki, l’espoir de l’Union Saint-Gilloise qui pourrait venir renforcer le milieu de terrain. La première offre de la formation rhodanienne ne va clairement pas faire bondir au plafond les dirigeants belges puisqu’il s’agit d’un prêt payant à 500.000 euros, avec une option d’achat à 4,5 ME, pour un total donc atteignable de 5 ME. Mais l’option d’achat ne serait pas obligatoire dans le cadre de la première offre effectuée par Lyon, annonce le journaliste belge Sacha Tavolieri. Même s’il est pour le moment difficile de savoir si les éléments déclencheurs de l’option d’achat sont liés aux performances individuelles du jeune belge ou aux objectifs collectifs de l’OL, l’USG ne devrait pas donner suite à cette première offre.

Une deuxième offre à venir de l'OL

🟡🔵💰 L'offre initiale de l'#OL - 1e base de contact avec l'#USG - est de €500K pour un prêt payant avec €4,5M en option d'achat OBLIGATOIRE mais celle-ci devrait évoluer dans les prochaines heures. À suivre. #mercato #JPL https://t.co/zdhNVCdc7J — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 23, 2024

Toujours selon cette même source d’outre-Quiévrain, Lyon va surement repartir à l’assaut de Sadiki avec une offre comprenant un transfert sec, et non plus un prêt avec option d’achat. Ce dossier devrait en tout cas bouger rapidement, alors que l’OL sent bien que le besoin d’un milieu de terrain est vital pour la suite de la saison. Contre Rennes dimanche dernier, la formation de Pierre Sage a confirmé ses grosses difficultés dans ce secteur de jeu, où Maxence Caqueret ne parvient pas à animer le jeu, et où Corentin Tolisso et Orel Mangala apparaissent clairement un ton en-dessous.

De son côté, le club de l’Union Saint-Gilloise a toujours eu comme objectif de conserver Sadiki encore une saison pour le voir exploser, et le vendre mieux et plus cher à l’été 2025.