L'OL officialise la vente de la LDLC Arena à Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel, Eagle Football Groupe, qui possède l'Olympique Lyonnais, a vendu la LDLC Arena à la holding familiale de Jean-Michel Aulas.

Dans un communiqué, Eagle Football Groupe, qui est dirigé par John Textor a confirmé que ce mercredi, la salle omnisports qu'il détenait dans OL Vallée avait été vendue à l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais. « Conformément à ce qui a été annoncé au marché le 6 juin dernier, l’opération de cession de la société OL Vallée Arena à Holnest et un groupe d’investisseurs, réunis dans une société nouvelle créée Holarena, a été réalisée ce jour », indique EFG, sachant que Holnest est la holding familiale de JMA. Une opération qui va se solder par le paiement de 54 millions d'euros en cash par la société de Jean-Michel Aulas et la cession de 16 millions d'euros sous forme d'actions que la holding détenait dans Eagle Football Groupe. De son côté, Holnest a précisé à l'Autorité des Marchés Financiers ne plus détenir que 2,41% d'Eagle Football Club après cette opération.