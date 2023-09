L'OL ne voulait plus de lui, Lukeba rétablit la vérité

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, les supporters lyonnais s'en sont pris violemment aux jeunes pousses parties du club cet été : Bradley Barcola et Castello Lukeba. Être pointé comme un égoïste n'a pas plu au défenseur, lequel indique que c'est l'OL qui l'a poussé vers la sortie.

« Quitter votre club formateur pendant la tempête. Vous êtes des m**des ! », écrivaient sur une banderole les supporters de l'OL lors de la réception du PSG dimanche. Des mots forts comme pour retranscrire toute leur frustration après le départ des prometteurs Lukeba, Barcola et Gusto ces derniers mois. Le jeune latéral de Chelsea est rapidement monté au créneau pour exprimer sa peine devant le traitement subi notamment par Barcola, lequel a posté un message un peu similaire. La réaction de Castello Lukeba était attendue, elle a été plus franche. Dans le journal L'Equipe, le défenseur de Leipzig n'était pas ravi des attaques proférées par les ultras mais il les comprend dans la mesure où les responsabilités ont été mal définies dans la presse.

L'OL n'a pas misé sur Lukeba pour le futur

En effet, Lukeba a été représenté comme celui qui demandait à tout prix son transfert à John Textor cet été. Or, il estime que l'OL l'a un peu abandonné dans ce dossier. « Il y a peu de temps, j'étais très apprécié des supporters et, maintenant, c'est totalement l'inverse, ils me détestent. Je peux comprendre leur déception, depuis leur niveau d'information, ils voient des jeunes partir, ils sont en colère... Mais ils ne savent pas tout non plus. […] Les supporters voient seulement ce qu'on leur montre. C'est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir. Mais mon départ de l'OL, c'est seulement une conséquence. Il faut voir les causes qui ont mené à ça aussi... Les raisons qui m'ont convaincu de partir », a t-il indiqué avant de revenir sur les détails de sa relation avec l'OL.

Castello Lukeba sur son départ de l'OL : « Les supporters ne savent pas tout »



« Au club, ils avaient l'ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l'ancienne direction. C'est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon. Depuis octobre, je voulais vraiment prolonger et mes anciens agents discutaient avec Vincent Ponsot pour ça. Les dirigeants me disaient qu'ils comptaient sur moi pour les années à venir, mais ça ne s'est jamais retranscrit par une offre de renouvellement. […] J'avais absolument zéro nouvelle et mes représentants n'en avaient pas non plus. Quand vous prétendez vouloir garder vos joueurs, la moindre des choses est de répondre, que ce soit pour dire oui ou pour dire non. Là, ça a coupé court et j'ai forcément pris ça comme un manque de respect et de considération », a t-il lâché pour justifier son départ inéluctable de l'été.

« Du coup, j'ai fait la démarche de rencontrer le propriétaire pour lui afficher mon envie et mes raisons, que je viens de vous donner. En revanche, je n'ai jamais dit que j'avais « assez donné » pour Lyon. J'ai dit que j'avais toujours « tout donné », c'est différent, et j'aurais continué à la faire », a t-il conclu tout en ajoutant qu'il ne serait jamais parti « si John Textor avait dit que la porte était fermée ». De quoi renforcer la défiance des supporters lyonnais envers le duo Jean-Michel Aulas-John Textor, dont les gestions sont aussi opaques l'un que l'autre ces derniers mois à l'OL.