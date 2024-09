L’OL ne lâche pas son coup de foudre de l’Euro

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré la récente fermeture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais prépare déjà son recrutement hivernal. Le club rhodanien continue d’étudier la piste menant à l’ailier de Parme Dennis Man. Un talent révélé et supervisé pendant l’Euro 2024 avec la sélection roumaine.

Pour l’Olympique Lyonnais, le mercato estival ne s’est pas déroulé comme prévu. On sait que le club de John Textor avait envisagé davantage de départs. L’objectif, comme indiqué à la DNCG, était d’atteindre la barre des 100 millions d’euros de ventes. La direction rhodanienne comptait par exemple sur le transfert d’Ernest Nuamah qui a finalement capoté. Alors qu’il avait passé sa visite médicale pour Fulham avec succès, le Ghanéen, qui s’était senti poussé vers la sortie, avait planté les Cottagers avant de recevoir les excuses du patron américain.

L'OL suit toujours Dennis Man

Un coup dur pour l’Olympique Lyonnais qui avait préparé sa succession. En juin dernier, la presse roumaine révélait déjà un intérêt du pensionnaire de Ligue 1 pour Dennis Man. Lyon avait supervisé l’ailier droit lors du match de poules de l’Euro entre la Roumanie et l’Ukraine (3-0), rencontre durant laquelle sa cible avait délivré deux passes décisives. Autant dire que le joueur de Parme avait marqué les esprits. Alors trois mois plus tard, le journaliste Nicolo Schira indique que l’Olympique Lyonnais suit toujours Dennis Man.

Il faut dire que l’international roumain (29 sélections) réalise un début de saison intéressant. Grand artisan de la montée de Parme en Serie A la saison dernière, qu’il avait terminée avec 13 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le Parmesan compte déjà deux réalisations dans l’élite italienne. A noter que le milieu offensif de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2027 depuis sa prolongation en juillet dernier, intéresse aussi l’Ajax Amsterdam, pas non plus refroidi par son prix estimé à 10 millions d’euros.