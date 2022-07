L’OL n’y arrive pas, Bosz doit tout changer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grâce à un recrutement intéressant, l’Olympique Lyonnais peut aborder la saison prochaine avec confiance. Reste à savoir si les recrues permettront enfin à l’entraîneur Peter Bosz de mettre en place sa philosophie de jeu.

Marqué par la saison passée, l’Olympique Lyonnais se donne les moyens d’effacer cet échec. Le récent huitième de Ligue 1 réalise un recrutement pertinent, notamment avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, ou la prolongation du prêt de l’ailier Tetê, en attendant la signature attendue d’un latéral gauche. Ces recrues pourraient aider Peter Bosz à enfin mettre sa philosophie de jeu en place. Mais pour Simone Rovera, l’entraîneur des Gones ferait mieux de revoir ses plans jugés inadaptés à la Ligue 1.

🗣💬 "Que Peter Bosz puisse imposer son jeu en Ligue 1, j'ai un peu plus de doutes. L'intelligence de Bosz serait de faire un compromis."@SimoneRovera estime que Peter Bosz devra faire des concessions quant à ses principes de jeu pour espérer imprimer son style à l'OL. pic.twitter.com/06crVwFr0o — After Foot RMC (@AfterRMC) July 7, 2022

« Je suis d'accord sur le fait que Lyon soit sur la bonne voie et meilleur que la saison dernière. Le recrutement est presque bouclé début juillet, alors que l'année dernière Xherdan Shaqiri, Emerson et Jérôme Boateng étaient arrivés dans les derniers jours du mercato, et aucun n'a été bon. Il y a peut-être une raison, a d’abord commenté le chroniqueur de l’After sur RMC. Là il y a plus de temps pour travailler sur l'équipe type, sur d'éventuels remplaçants si quelqu'un doit partir. Mais sur le fait que Peter Bosz puisse imposer son jeu en Ligue 1, j'ai un peu plus de doutes. »

Bosz trop ambitieux pour la Ligue 1 ?

« Je pense que c'est Peter Bosz qui aura plus de temps pour s'adapter à la Ligue 1, de mettre en place un jeu plus adapté à son équipe, a prédit le journaliste. On ne voit pas souvent des entraîneurs étrangers arriver avec de grandes idées de jeu et les imposer dans leur équipe en Ligue 1, sauf Lucien Favre qui a réussi à le faire pendant un an à Nice. Je pense que l'intelligence de Peter Bosz lui permettra de s'adapter un peu plus au championnat français. Il n'a pas réussi à le faire la saison dernière. Et quand il a cherché à le faire, c'était déjà parti un peu dans tous les sens. » Les matchs de préparation donneront une idée des ambitions du Néerlandais.