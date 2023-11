L'OL n'en veut plus, un club fonce vers Lacazette

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Poussé vers la porte de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette n'aura pas de mal à trouver un nouveau projet. Un club s'intéresse déjà vivement à celui qui avait planté 27 buts en Ligue 1 la saison passée.

Fabio Grosso a visiblement du mal concernant la gestion du buteur de l'OL, puisque la semaine passée l'entraîneur italien avait reconnu qu'il ne trouvait pas le Général Lacazette à la hauteur sur le plan physique. Toutefois, si l'ancien joueur d'Arsenal avait débuté sur le banc lors de l'unique victoire lyonnaise cette saison, c'était à Rennes, il était titulaire dimanche lors du naufrage contre Lille, cédant toutefois sa place dès la pause à Mama Baldé, lequel a été catastrophique. Le Progrès l'a révélé ce lundi, l'Olympique Lyonnais veut tourner la page Alexandre Lacazette dès le mercato d'hiver, et même si les regards se tournent vers l'Arabie Saoudite, c'est un club d'un autre continent qui s'intéresse déjà à l'attaquant français de l'OL.

Via Matteo Moretto, le média espagnol Relevo révèle le très vif intérêt des Los Angeles Galaxy pour Alexandre Lacazette. Le club de Major League Soccer pensait d'abord à Alvaro Morata pour venir renforcer son secteur offensif, mais l'attaquant international espagnol de l'Atlético de Madrid n'a pas du tout l'intention de quitter les Colchoneros en janvier prochain. Le deuxième nom sur la liste du club de la cité des anges est donc Alexandre Lacazette. Agé de 32 ans, et sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, celui qui avait marqué 27 buts la saison passée en Championnat, mais est très clairement à la peine en 2023-2024, pourrait être tenté par le championnat des Etats-Unis. Sous le maillot des LA Galaxy, l'international tricolore pourrait découvrir un nouveau continent et une ville plutôt plaisante. Il faut désormais savoir si le club de Los Angeles est prêt à mettre les 12 millions d'euros nécessaires pour s'offrir le numéro 10 de l'OL.