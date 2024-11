L'OL maintenu à crédit, Grégory Schneider accuse

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, la DNCG a provoqué un énorme coup de tonnerre en Ligue 1. Elle a durement sanctionné l'OL, menaçant les Gones d'une possible relégation. Grégory Schneider n'était pas du tout étonné, estimant même que ces sanctions survenaient un an trop tard.

Le troisième club le plus puissant de Ligue 1 derrière le PSG et l'OM peut-il tomber ? C'est le scénario qui se dessine pourtant pour l'OL depuis vendredi et le passage de son président devant la DNCG. En grande difficulté financière, le club rhodanien a été lourdement sanctionné : masse salariale encadrée, transferts interdits en janvier et surtout relégation en Ligue 2 à titre conservatoire. Au vu de la dette de l'OL et d'Eagle Football Group, un départ de l'élite n'est pas du tout irréaliste. Une telle sévérité interroge certains observateurs d'autant que Lyon avait été laissé tranquille par la DNCG l'été dernier.

L'OL a t-il volé son maintien en juin 2024 ?

Une voix discordante se fait quand même entendre parmi les journalistes français, celle de Grégory Schneider. La plume de Libération n'est pas vraiment tombée de sa chaise vendredi soir. Il estime logique que l'OL soit sanctionné dans ces proportions, critiquant même la lenteur de la DNCG dans ce dossier. Dans L'Equipe du Soir, il a dénoncé le fait que le club lyonnais se soit maintenu la saison passée en étant aussi endetté.

« L’OL ne sera pas relégué », John Textor défie la DNCG https://t.co/CJ8DAuy1Pj — Foot01.com (@Foot01_com) November 16, 2024

« Je vais dans les clubs de Ligue 1 et ça fait 8 mois que tout le monde me raconte ce qui a été officialisé aujourd’hui. Ils (les Lyonnais) ont acheté un maintien à crédit. Alors on avait dit non c’est Pierre Sage, le sorcier, c’est du foutage de gueule ! Ils ont mis 50 plaques, ils se sont sauvés comme ça. Ils sont aussi allés en finale de coupe de France à crédit tant qu’on y est. […] Tout le monde sait ce qu’il se passe. Enfin, ça a été officialisé. Très franchement, ils (la DNCG) auraient pu être plus durs avant, ils ont décidé que c’était aujourd’hui », a t-il lâché avec sa verve habituelle. Reste désormais à voir comment l'OL sera traité dans les prochains mois et si la DNCG va prononcer la sanction suprême en juin prochain.