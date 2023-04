L’OL le snobe, le Real Madrid fonce dessus

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid qui pioche à l'OL pour un attaquant, cela peut rappeler l'épisode Karim Benzema, mais c'est plutôt pour trouver une doublure à KB9 que Florentino Pérez regarde du côté de Lyon.

Karim Benzema en personne en a fait la demande, il faut un véritable numéro 9 de secours la saison prochaine au Real Madrid pour lui permettre de souffler un bon coup dans certains moments de la saison. Longtemps mis en avant pour sa régularité et sa capacité à enchainer les matchs de haut niveau sans s’absenter, KB9 est humain tout de même, et il a connu à 35 ans une saison avec quelques pépins physiques. Le privant notamment de la Coupe du monde au Qatar avec la France. Le message a été entendu par le Real Madrid, qui s’est mis en quête d’un attaquant de pointe capable d’accepter ce rôle de remplaçant, et aussi probablement d’être mis de côté à l’avenir si, en 2024, la Casa Blanca parvenait à faire signer des joueurs de la trempe de Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

Dembélé en confiance, ça claque 20 buts

Le club espagnol pense avoir trouvé le joueur idoine, et ce sera d’autant plus intéressant qu’il ne lui en coutera pas un centime en terme de transfert. L’heureux élu se nomme Moussa Dembélé, qui prend déjà place sur le banc de touche cette saison, mais du côté de l’Olympique Lyonnais où il ne fait plus parti des plans et compte depuis longtemps partir à la fin de son contrat. Son profil de joueur capable de peser sur les défenses, qui possède déjà une expérience en Liga puisqu’il a brièvement évolué à l’Atlético de Madrid, intéresse le Real Madrid selon The Real Champs. A trois reprises, Moussa Dembélé a su franchir le cap des 20 buts dans une saison à l’OL, ce qui prouve qu’il n’est pas si maladroit que ça quand l’ancien joueur du Celtic Glasgow est en confiance. Et le média sportif de rappeler que le joueur formé au PSG est encore jeune puisqu’il n’a que 26 ans, et que le risque pris niveau transfert et salaire et très mesuré, contrairement à certains investissements effectués par le passé où le montant du transfert mettait une grosse pression sur le joueur.