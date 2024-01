L'OL le pousse en Belgique, il n'est pas chaud du tout

Dans : OL.

L'OL est encore loin d'en avoir fini avec son marché des transferts hivernal. Au rayon des départs, Henrique est concerné.

La direction de l'OL sait que la situation est très précaire en Ligue 1 et qu'elle devrait encore le rester un moment. La stratégie est de se renforcer le plus possible sur le marché des transferts afin d'assurer le maintien. Cela tombe bien, de l'argent est disponible pour se faire plaisir. Du mouvement est encore à prévoir dans le sens des arrivées mais aussi des départs. Peu utilisé et en fin de contrat à l'issue de la saison, Henrique a des touches à l'étranger. Selon les informations de Foot Mercato, le latéral gauche est en effet courtisé en Belgique...

Une bonne affaire pour l'OL à venir cet hiver ?

Le média français précise notamment que le Standard de Liège est à l'affût. Le club est récemment parti sur un nouveau projet et veut faire du Lyonnais un élément important de ce dernier sous les ordres d'Ivan Leko. Si ce départ arrangerait donc les clubs concernés, pas certain que ce soit la même chose du côté d'Henrique, pas chaud pour le moment à l'idée de quitter l'OL cet hiver. Le Standard devra donc trouver les bons arguments dans les prochains jours, sachant que les Gones devront de toute manière le remplacer en cas de départ. Cette saison, Henrique n'a disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues, dont celle de ce vendredi soir en Coupe de France face à Bergerac. A 29 ans, il devra faire un choix fort pour sa carrière et la Belgique semble être un point de chute crédible pour le Brésilien. Réponse prochainement donc pour l'ancien de Vasco de Gama.