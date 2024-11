L'OL le maltraite, cette légende du club s'indigne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si Pierre Sage doit parfois réfléchir longtemps avant de composer son onze cette saison, il n'en est rien pour le poste de gardien. Lucas Perri est intouchable tandis qu'Anthony Lopes a disparu des radars. Une gestion qui dépasse Grégory Coupet.

Avoir 489 matchs au compteur sous le maillot lyonnais et devenir pourtant un anonyme dans le vestiaire. Telle est la trajectoire d'Anthony Lopes cette saison. L'emblématique gardien de l'OL lors des 12 dernières années a été écarté au profit de Lucas Perri. Plus jeune que son aîné portugais, le Brésilien est une vraie promesse du poste au niveau mondial. Autrement dit, l'OL n'avait pas d'autre choix que de faire tomber Lopes de son piédestal. Le club rhodanien n'a pas fait les choses à moitié puisque le Portugais n'est même plus convoqué pour les matchs de Ligue 1 cette saison.

Coupet veut un duel Perri-Lopes

La direction lyonnaise voulait le départ d'Anthony Lopes l'été dernier car elle l'estimait trop gênant. Très proche des supporters, il risquait de créer une pression néfaste sur les épaules de Perri. En plus, le Portugais a aussi un poids dans les finances du club puisqu'il touche plus de 350 000 euros par mois à l'OL. Malheureusement, aucun transfert n'a abouti pour Lopes. Les Gones n'ont rien trouvé de mieux que d'écarter le gardien de 34 ans du groupe professionnel. Une erreur pour Grégory Coupet. Pour la légende lyonnaise, c'est un gâchis de ne pas donner sa chance à Lopes et surtout de ne pas créer une concurrence entre Perri et le Portugais pour la place de titulaire.

« Je n’ai rien contre Perri. Mais qui a parlé à Antho en début de saison, les yeux dans les yeux, pour lui dire qu’il n’y aurait même pas de concurrence sur le plan sportif ? Personne. Je dis bien personne. Il était pourtant prêt à se battre sportivement, pas de problème. Il aurait essayé par tous les moyens de récupérer sa place de numéro 1. Mais ce n’est pas du tout ce qu'il s’est passé », a t-il exprimé auprès de But Football Club. Un avis d'autant plus logique que Grégory Coupet a entraîné Anthony Lopes à l'OL de 2018 à 2020, connaissant parfaitement le potentiel de son ancien protégé. Cet avis pèsera t-il dans la balance ? Pas sûr d'autant que l'Olympique Lyonnais doit faire des économies et qu'Anthony Lopes sera certainement poussé à la sortie en janvier.