L'OL lance la chasse aux cagoulés

Les incidents de dimanche au Groupama Stadium ont réussi à ternir une belle performance sportive de l'équipe de Pierre Sage. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on cherche désormais qui a provoqué cette attaque.

Sauf à vivre dans une caverne, ce n'est pas la première fois que certains supporters de l'OL sont soupçonnés d'avoir des idées politiques identitaires, et même s'ils sont une infime minorité, ils pourrissent régulièrement la vie du club de John Textor et surtout celles des familles qui viennent au stade. Dimanche, dans une embrouille entre plusieurs associations, des parents et des enfants ont été témoins de violents incidents, au point même que la sécurité du Groupama Stadium a fait remonter tout le monde dans une tribune en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Peu importe les raisons de ces violences, la situation devient intenable pour l'Olympique Lyonnais, mais à part un beau communiqué publié dimanche soir, le club rhodanien se heurte à une réalité d'autant plus étonnante que l'OL a posé des centaines de caméras de surveillance.

L'OL constate que la cagoule se porte un peu trop dans le stade

Comme le confirme Le Progrès, alors que le règlement intérieur du Groupama Stadium l'interdit, les principaux fauteurs de troubles de dimanche soir arboraient pour la totalité ou presque des cagoules. Et forcément, les supporters en question n'étant pas Pierre Richard dans Les Fugitifs, il est totalement impossible de les identifier et donc de les sanctionner. Il est donc très probable que tout cela se termine par des gros yeux, mais pas plus. Cependant, on sait déjà que l'un des membres des Six Neuf Pirates, le groupe attaqué, a été interpellé avec un cutter, ce qui lui vaudra une sanction, tandis que l'Olympique Lyonnais « encourage du reste les personnes ayant vécu ce traumatisme, à porter plainte et se rapprocher du club pour échanger si besoin. » En attendant, on espère qu'il ne faudra pas attendre un drame pour que l'OL réussisse à faire le ménage une bonne fois pour toutes dans certaines de ses tribunes.