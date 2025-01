L'OL l'avoue, « ‍ce n’est pas une victoire méritée ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La victoire laborieuse de l’OL contre Montpellier ne fait pas le bonheur de Jordan Veretout, qui reconnait que les Gones sont très bien payés avec cette victoire arrachée dans le temps additionnel (1-0).

En grande difficulté contre le MHSC samedi soir au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais s’est imposé dans le temps additionnel grâce à un but contre son camp. Il en faut plus pour satisfaire les hommes de Pierre Sage, lesquels ont conscience que leur prestation a été nettement insuffisante pour la grande première de l’année 2025. Au micro de DAZN, Jordan Veretout a reconnu que l’OL ne méritait pas spécialement les trois points obtenus ce samedi et qu’il allait falloir élever le niveau lors des matchs à venir pour nourrir de grandes ambitions.

L1 : Un but gag pour un miracle, l'OL écœure Montpellier ! https://t.co/xyOgyylEYU — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2025

« Je pense que ce soir, on va retenir uniquement la victoire. On n’a rien créé. Ce n’est pas à l’image de notre équipe… Il y a 3 points au bout pour bien débuter l’année, mais on ne va retenir que ça, vraiment. Il a manqué tout ce qu’on fait habituellement. L’agressivité, les courses offensives, le niveau technique le pressing, il n’y avait rien. Ça nous sourit, mais ce n’est pas une victoire méritée. On la prend, mais on va vite devoir se remettre au boulot » a commenté au micro de DAZN l’ancien Marseillais, déçu de la manière dont l’OL a obtenu sa première victoire de l’année 2025.