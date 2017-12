OL : La réponse foudroyante d'Aulas aux accusations venues de l'OM

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Samedi, Jacques-Henri Eyraud n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'Olympique Lyonnais, estimant que le club rhodanien profitait des largesses arbitrales, et n'avait pas des supporters à la hauteur. Il était évident que cette attaque frontale n'allait pas laisser de marbre Jean-Michel Aulas, et c'est via son compte Twitter que le patron de l'OL a répondu à son homologue de l'Olympique de Marseille.

Et forcément, Jean-Michel Aulas a appuyé là où ça fait mal en rappelant que Lyon venait de battre l'OM et qu'il ne fallait pas s'énerver pour cela. « Ce n'est pas très fair-play d'attaquer l'OL quand on a perdu sur le terrain. On signe tous une charte d'éthique et de non-agression et on vient copier ses prédécesseurs pour exister ? Je te rassure JHE, je continuerai de te soutenir à la LFP et à l'UEFA (...) Quant aux raisons du plus grand nombre de penalties en faveur de l'OL, tous les connaisseurs savent que l'OL attaque plus que l'OM. De grâce ne suspecte pas les arbitres, ils ne le méritent pas et le foot français n'a pas besoin de cette rengaine étriquée et erronée », a lancé le président de l'Olympique Lyonnais à Jacques-Henri Eyraud. Vivement le match OM-OL au Vélodrome...