L’OL l’a vendu 30 ME, il a disparu

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L’une des plus grosses ventes du mercato estival lyonnais, Jake O’Brien, ne parvient pas à s’imposer à Everton pour le moment. Le passage en Angleterre ne se passe pas comme prévu pour le joueur irlandais.

C’est un transfert qui a rapporté une belle somme d’argent à l’Olympique Lyonnais. Après une seule saison dans le Rhône, le défenseur central irlandais Jake O’Brien a rallié la Premier League et s’est engagé à Everton, pour un montant d’environ 30 millions d’euros. Les Toffees, engagés dans la course au maintien, avaient besoin d’un joueur pouvant renforcer le secteur défensif mais pour le moment, O’Brien ne bénéficie pas d’un temps de jeu énorme depuis son arrivée. En effet, le joueur de 23 ans n’a disputé qu’une seule rencontre de Premier League cette saison et peine à démontrer à son entraîneur Sean Dyche qu’il a le niveau pour s’imposer de manière durable dans le onze de départ. Une situation forcément difficile à accepter pour l’Irlandais, mais si la situation du joueur ne s’améliore pas d’ici janvier, la direction d’Everton pourrait se pencher sur le recrutement d’un autre joueur au même poste.

Everton prêt à acheter un nouveau défenseur cet hiver

Clean sheet and into the hat 👊🏼. Happy to have made my first competitive debut at Goodison. Appreciate the support - onto Saturday 💙 #UTT pic.twitter.com/FLWVVn3zcW — Jake O’Brien (@obrienjake_) August 28, 2024

Le fait de ne pas jouer les matchs importants est forcément frustrant, d’autant plus que Jarrad Branthwaite, habituel titulaire en charnière centrale, est actuellement blessé. Pour le moment, Jake O’Brien est titulaire en Coupe de la Ligue et il a participé aux deux rencontres des Toffees dans cette compétition, s’offrant même une passe décisive. Pas de quoi faire changer d’avis Dyche, qui ne le fait pas jouer en Championnat. Le journaliste Graeme Bailey estime que si la situation ne s’améliore pas, Everton va scruter avec beaucoup d’attention le marché des transferts en janvier prochain : «Certaines personnes au club se demandent pourquoi O’Brien n’a pas encore eu sa chance. Si on ne le voit pas plus d’ici janvier, la direction se penchera-t-elle sur un défenseur ? C’est une possibilité que je n’exclurais pas», a-t-il affirmé. Everton va devoir gérer au mieux l’éventuel problème avec O’Brien, et la défense va devoir être solide si les Toffees veulent espérer se maintenir pour une nouvelle saison dans l’élite et ainsi conserver leur statut d’équipe la plus présente en première division dans l’histoire du football anglais.

Dans le même temps, l'OL doit tout de même se dire que cette vente a représenté une énorme plus-value financière, et que le parcours du défenseur-buteur révélé à Lyon ne donne pour le moment pas trop de regrets aux supporters lyonnais.