L’OL joue avec le PSG, Barcola dit stop

En discussion avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain peine à obtenir une réponse claire. Dans une situation incertaine, l’ailier des Gones a donc communiqué ses envies d’ailleurs à ses dirigeants.

Focalisé sur le dossier Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain a ensuite prévu d’accélérer pour Bradley Barcola. Mais en attendant, l’ailier de l’Olympique Lyonnais prépare le terrain. Les sources Le Parisien et RMC affirment que l’international Espoirs tricolore a annoncé à son entraîneur Laurent Blanc et à ses dirigeants qu’il souhaitait partir. Rappelons que le défenseur central Castello Lukeba avait pris la même initiative, avant de partir au RB Leipzig.

A noter que Bradley Barcola n’a pas d’accord avec le Paris Saint-Germain. Mais son intervention pourrait bien aider le club de la capitale. En effet, le champion de France ne parvient pas à obtenir une réponse claire de l’Olympique Lyonnais, dont le prix réclamé aurait changé à plusieurs reprises. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Laurent Blanc n’a rien révélé concernant les négociations. Mais le coach des Gones admet que Bradley Barcola n’a pas la tête à Lyon. « Comment il va ? Il faudrait lui poser la question, a répondu le Cévenol. Il n’y a que lui-même qui peut y répondre. »

« Je sens qu'il est ici, mais est-ce que tout son esprit est ici ? Je n’en sais rien, a reconnu Laurent Blanc. Mettez-vous deux secondes à sa place, ça peut perturber. Vous pouvez être impacté par ça et la réponse est oui, il est impacté. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible. C’est sur le terrain qu’il doit donner des réponses et pas ailleurs. J’en ai encore parlé avec lui ce matin. Vous ne saurez pas ce que je lui ai dit. On dirait qu’il n’y a qu’à Lyon qu’il y a un joueur de 20 ans qui est contacté par un grand club, avec un environnement autour et l’agent qui fait son travail. Il faut attendre la fin du mercato. » Un moment que le technicien attend avec impatience.