L’OL insulté chez lui, Besiktas prépare sa vengeance

Par Adrien Guyot

Malgré l’interdiction de déplacement des supporters de Besiktas au Groupama Stadium, certains Turcs seront présents à Lyon et en ont profité pour faire monter la température à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre.

Avec deux succès en autant de rencontres en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais espère faire la passe de trois ce jeudi soir au Groupama Stadium contre Besiktas (coup d’envoi à 21h). Après la venue de l’Olympiakos, c’est un autre club dont les supporters sont réputés chauds qui fera le voyage dans le Rhône. Pour ce match, le préfet avait émis un arrêté interdisant la présence des fans de l’équipe turque il y a plusieurs jours. La rencontre a en effet été classée à 5 sur 5 sur l’échelle des risques par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH), mais à quelques heures du match, certains d’entre eux, bien présents dans la capitale des Gaules, font tout en leur pouvoir pour faire monter la tension dans la ville avec une banderole pour le moins insultante envers le club rhodanien.

Une banderole insultante envers l’OL circule à Lyon

La vigilance est maximale à Lyon pour le match entre l'OL et Besiktas, ce jeudi en Ligue Europa. Des mesures ont été prises pour éviter le chaos du match de 2017.https://t.co/rXooxczxxb — RMC Sport (@RMCsport) October 24, 2024

Comme le rapporte RMC Sport, plusieurs photos d’une banderole ont été publiées sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci figure en français : «Bande de salauds ! Vous n'en avez pas marre de vous faire tabasser? Nous arrivons», tandis que la communauté turque présente à Lyon a fait le tour de la ville et est passée devant plusieurs monuments comme la cathédrale Saint-Jean ou la Basilique de Fourvière. Pour rappel, les deux équipes s’étaient déjà affrontées en quarts de finale de la Ligue Europa en 2017 (qualification des Lyonnais sur l’ensemble des deux matchs) mais des affrontements avaient eu lieu en marge de la rencontre aller qui s’était déroulée en France. Sept ans après, les Stambouliotes n’ont pas oublié et donneront de la voix jusqu’au coup d’envoi. Sur le terrain, les joueurs de Pierre Sage tenteront de montrer leurs progrès constatés depuis quelques semaines et de l’emporter pour se rappeler au bon souvenir du Besiktas Istanbul.