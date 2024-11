L'OL gagne, Pierre Sage surprend tout le monde

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL s’est imposé dans le derby face à Saint-Etienne grâce à un but d’Alexandre Lacazette (1-0). Mais en deuxième mi-temps, l’équipe de Pierre Sage a eu de grosses frayeurs.

Ces dernières semaines, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu des scénarios difficiles. Contre Marseille bien sûr, avec le but inscrit par l’OM dans le temps additionnel mais également face à Besiktas, Auxerre ou Hoffenheim. A chaque fois, les joueurs de Pierre Sage ont concédé des buts en deuxième mi-temps, laissant échapper des points précieux. Le scénario aurait pu se répéter ce dimanche contre Saint-Etienne. Devant à la mi-temps, l’OL avait réalisé un premier acte convaincant avec une domination totale. Mais après le repos, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont métamorphosés, laissant le ballon aux joueurs de l’ASSE et relâchant totalement leur domination sur le match. Sans deux arrêts de Lucas Perri, les Gones auraient pu concéder une nouvelle désillusion. La joie était donc très mesurée dans le vestiaire de l’OL après la victoire comme l’a révélé Pierre Sage sur Free.

Pas d'euphorie dans le vestiaire de l'OL après le derby

« Les joueurs sont très lucides sur leur performance et il y avait une joie très mesurée dans le vestiaire après la victoire. Je pense que c’est parce que les joueurs savent que l’on s’est fait peur. Et vu que l’on vient de vivre un scénario difficile deux ou trois fois de suite, on s’est dit que l’on retombait dans les mêmes travers. Mais cette fois, le public a fait en sorte que la balance reste équilibrée. Les changements ? Je trouvais que l'on n'arrivait plus à défendre en avançant, on laissait trop d’opportunités à Saint-Etienne. Mais en se réorganisant, on a recommencé à défendre en avançant et leur jeu était moins fluide, ils ne profitaient plus de nos erreurs » a indiqué Pierre Sage, refusant de s’enflammer et préférant plutôt tirer la sonnette d’alarme après la victoire plus étriquée que ce qu’il espérait de l’OL dans le derby ce dimanche. Lyon va devoir apprendre à tuer ses matchs dans les semaines à venir, sans quoi les désillusions seront amenées à se répéter et le coach de 45 ans en a bien conscience.