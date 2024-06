L'OL fonce sur ce latéral qui a mis l'un des buts de l'Euro

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL devra améliorer la qualité de sa défense pendant ce mercato. Cela passe notamment par le recrutement de latéraux bons offensivement et défensivement. Selon la presse turque, le club rhodanien s'intéresse ainsi à Mert Muldur.

L'Euro est un formidable moyen de découvrir des joueurs inconnus ou de redécouvrir des joueurs oubliés des 5 grands championnats européens. C'est le cas de Mert Muldur notamment. Le latéral droit de Fenerbahçe a réalisé un début de tournoi intéressant avec la Turquie, lequel a été couronné d'un superbe but contre la Géorgie. Monté devant, il a décoché une superbe reprise de volée dans la lucarne géorgienne. De quoi faire bonne impression auprès des recruteurs lyonnais, à la recherche de latéraux performants pour la prochaine saison.

Mert Muldur de Fenerbahçe à l'OL ?

Selon les informations du média sportif turc KramponSport, l'OL s'intéresserait au profil de Mert Muldur. Le joueur de 25 ans n'est pas un inconnu dans les 5 grands championnats. Né et formé en Autriche, au Rapid Vienne plus précisément, il a éclaté en Serie A du côté de Sassuolo. Il a côtoyé Roberto de Zerbi comme entraîneur là-bas. Après 4 années en Italie, il est parti à Fenerbahçe contre seulement 3 millions d'euros l'été dernier.

UN TURC À L'OL ?



D'après @KramponSport via @TransferPostasi, l'#OL s'intéresserait à Mert #Müldür 🇹🇷



L'arrière droit de 25 ans de @Fenerbahce, passé par @SassuoloUS, cumule de nombreuses sélections avec son équipe nationale et une belle saison en Turquie. pic.twitter.com/Mn9Dg99fSZ — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) June 22, 2024

Dans un club aux 99 points en championnat mais battu par Galatasaray dans la course au titre, il a conservé un statut de remplaçant toute l'année. Sa place dans le onze turc dans cet Euro l'a remis dans la lumière. L'OL pourrait faire une bonne affaire financière avec un transfert à moindre coût. Ce serait aussi un pari sportif intéressant. Muldur est un latéral droit solide défensivement, ayant débuté en défense centrale en Autriche. A l'image de son but contre la Géorgie, il est aussi capable de réaliser des montées tranchantes et décisives. En championnat turc, il a inscrit un but et délivré 4 passes décisives avec son temps de jeu réduit. Reste à voir ce que l'OL va proposer à Fenerbahçe pour s'offrir les services du joueur.