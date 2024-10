L’OL, expert mondial du mercato selon cette étude

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré les difficultés rencontrées pendant le récent mercato estival, l’Olympique Lyonnais fait toujours partie des références sur le marché des transferts. Le club rhodanien est cité parmi les formations ayant le meilleur équilibre entre ses ventes et ses achats sur la dernière décennie.

C’est certain, l’Olympique Lyonnais avait prévu un mercato bien différent cet été. Le club rhodanien, dans le viseur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), espérait conclure davantage de ventes importantes afin de rééquilibrer la balance. Il faut dire que l’écurie de John Textor s’est lâchée dans son recrutement. L’homme d’affaires américain a accepté de dépenser près de 144 millions d’euros, le tout sans parvenir à récolter les 100 millions d’euros de ventes promis au gendarme financier sur l’exercice 2024-2025.

L’équilibre n’y est absolument pas. Et pourtant, l’Olympique Lyonnais fait toujours partie des références mondiales dans ce domaine. L’Observatoire du Football (CIES) s’est penché sur la balance des clubs du monde entier entre leurs dépenses et leurs recettes au mercato depuis 2015. Et Lyon n’a clairement pas à rougir de son dernier échec. En effet, le propriétaire du Groupama Stadium, avec 196 millions d’euros de bénéfices, a sa place dans le top 20 mondial. L’Olympique Lyonnais occupe en effet le 17e rang, notamment grâce aux transferts de joueurs issus de son centre de formation, ou d’éléments qui ont permis de réaliser des plus-values.

Lille et Monaco font encore mieux

A noter que les Gones ne sont pas les mieux classés parmi les pensionnaires de Ligue 1. Quatrième au classement mondial, loin derrière le leader Benfica (+ 816 millions d'euros), le LOSC possède un bilan positif de 391 millions d’euros. Tandis que l’AS Monaco, qui apparaît en sixième position, présente un bénéfice estimé à 305 millions d’euros. Des résultats flatteurs pour les clubs français même si l’Olympique Lyonnais, s’il ne parvient pas à inverser la tendance, ne restera pas très longtemps dans ce top 20.