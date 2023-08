L'OL européen ‍? La science a dit oui

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après deux saisons consécutives sans qualification pour une coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais rêve de vaincre ses vieux démons. Selon une étude, les Gones vont enfin passer ce plafond de verre.

Septième de la Ligue 1 la saison passée, l'OL a raté de peu une qualification européenne. Une vraie déconvenue pour le club rhodanien, habitué auparavant aux grandes soirées de Ligue des Champions. Les Gones ont de grosses difficultés financières mais ont toutefois l'ambition de renouer avec le haut du classement en championnat. Si l'on en croit Bard, l'intelligence artificielle développée par Google, l'OL va terminer cinquième de l'exercice 2023/2024, validant ainsi son ticket pour l'Europa League. C'est le minimum fixé pour Laurent Blanc mais c'est également un objectif qui satisferait probablement les supporters lyonnais. Toutefois, cette IA a pronostiqué le classement complet de la Ligue 1 pour la saison à venir. De nombreuses surprises sont attendues, pas seulement pour Lyon.

Lens dégringole, Brest surprend tout le monde

L'OL de retour en Europe, ça reste crédible. Mais selon Bard, le Stade Brestois va terminer sixième, empochant ainsi sa validation pour participer à l'Europa Conference League. Tandis que le RC Lens, dauphin du PSG, à un point du club de la capitale cette saison, se retrouvera à une décevante 15e place. Dans une saison à 34 journées, c'est le FC Lorient et Montpellier qui vont descendre en Ligue 2. Le PSG conservera son titre de champion de France, suivi par l'OM puis l'AS Monaco ainsi que le Stade Rennais, terminant juste devant les Lyonnais. Les deux promus, Le Havre et le FC Metz, termineront respectivement 12e et 14e. L'OL va probablement espérer que cette projection sera juste, du moins concernant son propre classement. Peu convaincant lors des matchs amicaux avec 3 défaites consécutives, Lyon se prépare au retour de la Ligue 1 avec son entrée contre Strasbourg le dimanche 13 août.