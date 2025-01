L'OL est sorti de l'enfer grâce à un seul homme

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Malgré une passe délicate dans laquelle se trouve l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage bénéficie du soutien d’Armand Garrido, ancien éducateur mythique des Gones. Selon lui, tout le mérite du redressement du club rhodanien lui revient.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais joue (enfin) les places européennes. Toujours en course dans le wagon de tête malgré quelques mauvais résultats récents, les Gones espèrent pouvoir toucher les portes d’une Coupe d’Europe à la fin de la saison. Les finances de John Textor le souhaitent en tout cas. Pour autant, dans un passé pas si lointain, les joueurs de l’OL ne sont pas passés très loin d’une relégation sportive en Ligue 2. Heureusement pour les supporters, Pierre Sage est arrivé. Toujours en poste, l’actuel technicien lyonnais a permis à son club d’accrocher l’Europe en fin de saison dernière et se dirige vers le même état de fait cette saison. Une situation qui lui vaut de s’attirer quelques éloges, notamment d’Armand Garrido, ancien éducateur de l’OL.

Pierre Sage, l’homme de la situation

L’OL trouve 175 millions et met KO la DNCG ! https://t.co/LV3jcvWwKx — Foot01.com (@Foot01_com) January 15, 2025

« Malgré ce petit creux en ce moment, (Pierre Sage) a redonné envie aux joueurs de jouer. Ils ont retrouvé du plaisir. Ils se sont remis à gagner. La remontée et la deuxième partie de saison dernière était exceptionnelle. Son coaching et sa manière de remettre les choses en place dans une équipe qui était complètement à la dérive à un moment donné, c’est très bien. Je suis quand même admiratif de ce qu’il a fait parce que je n’aurais pas voulu être à sa place », a déclaré pour Olympique et Lyonnais celui qui a occupé un poste d’éducateur à l’OL entre 1988 et 2019. Nul doute que le travail de Pierre Sage a permis à certains joueurs de se remettre sur les bons rails. En attendant, il lui reste encore beaucoup de travail. Et vu la crise financière dans laquelle se trouve le club, il devra probablement encore lutter avec les moyens du bord.