L'OL est irrésistible, il pose la question qui fâche

Par Corentin Facy

En difficulté au début de la saison, l’OL s’est rattrapé en alignant cinq victoires de suite. Mais l’équipe de Pierre Sage va-t-elle confirmer sa forme resplendissante face à des adversaires de plus gros calibre ?

Auteur d’un début de saison pénible avec des défaites contre Rennes, Monaco ou encore Marseille, l’Olympique Lyonnais a redressé le tir depuis un mois. Les hommes de Pierre Sage viennent d’enchainer cinq victoires toutes compétitions confondues (trois en Ligue 1, deux en Europa League). Dans le jeu, c’est également beaucoup plus séduisant et tout porte à croire que l’OL est guéri, et va tranquillement se qualifier en Europe tout en remontant en Ligue 1. Emmanuel Petit est séduit par cet OL new look, mais se pose tout de même une question importante. Les coéquipiers de Rayan Cherki seront-ils capables de continuer à enchainer les victoires lorsque l’adversité va se corser ?

L'OL au niveau contre les gros, il y a un doute

Car il faut bien le dire, l’OL n’a pas battu de grosses cylindrées durant sa série de victoire avec Toulouse, Nantes, Le Havre, les Glasgow Rangers et l’Olympiakos au tableau de chasse. « Ils sont sur 5 victoires consécutives, en marquant 14 buts en 5 matchs, et en n’en concédant que 2. C'est un nouveau visage. Quand tu vois le début de saison août/septembre qui a été vraiment compliqué, ils ont réussi à tourner les choses. Alors certes, ils n'ont pas rencontré des foudres de guerre, parce qu'on s'aperçoit qu'au mois d’août et au mois de septembre, quand ils ont rencontré des gros, ils ont souvent été décevants, mais c'est une équipe en construction depuis plus d'un an maintenant. Petit à petit, ils redeviennent le Lyon qui commence à ressortir les griffes » a lancé pour Madeinfoot le champion du monde 1998.

Ce dernier se réjouit de revoir un OL au top et qui ne demande maintenant qu’une chose, la confirmation face à des adversaires d’un plus gros calibre. Pour cela, il faudra attendre sans doute le 1er octobre prochain, avec un déplacement périlleux mais qui sera riche en enseignements à Lille.