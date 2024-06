L'OL entre en guerre pour un prodige brésilien

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Au Brésil, le prometteur John Kennedy est annoncé sur le départ. L'attaquant de Fluminense est fortement convoité en Europe et l'OL fait partie de ses principaux prétendants.

Quand on s'appelle John Kennedy, c'est logique qu'on vous promette un destin doré. Homonyme de l'ancien président américain, John Kennedy Batista de Souza est l'un des attaquants les plus prometteurs du football brésilien. A 22 ans, il a déjà remporté la Copa Libertadores avec son club de Fluminense. Un départ prochain pour l'Europe semble désormais au programme, d'autant que cela arrangerait le club basé à Rio de Janeiro. Dernier du championnat brésilien, Fluminense a besoin d'argent et John Kennedy est sa plus forte valeur marchande. Kennedy est sur le marché et l'OL en est bien conscient.

Kennedy la bonne affaire brésilienne de l'OL ?

Selon les informations du média brésilien RtiEsporte relayées par Olivier Salmon, le club rhodanien vise le recrutement de John Kennedy. L'OL est sur l'attaquant brésilien depuis l'hiver dernier et la piste aurait donc été réactivée. Il faut dire que les Lyonnais ont besoin d'un deuxième buteur fiable derrière Alexandre Lacazette alors que Georges Mikautadze semble difficile à signer.

🆕 Giuliano Bertolucci, l’agent de John #Kennedy🇧🇷, souhaite un transfert de son attaquant de 22 ans et confirme un intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’#OL faisait parti lors du mercato hivernal! 👀



🔹Le joueur se dit heureux à #Fluminense mais le Président du club… pic.twitter.com/NZgt4pD6ct — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) June 22, 2024

Néanmoins, l'OL ne manque pas de concurrents dans ce dossier. On parle de Braga au Portugal, de Naples, du Betis Séville et du club russe de Krasnodar. Kennedy ressemble à une piste bon marché. Coté à seulement 7 millions d'euros sur Transfermarkt, le Brésilien est vraiment poussé dehors. Outre son club en manque de liquidités, son agent fait tout pour favoriser un transfert. John Textor, grand suiveur du championnat brésilien et de ses jeunes pépites, ne crachera pas sur une affaire pareille.