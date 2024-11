L'OL en Serie A, Textor est attendu en Italie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pour des motifs financiers, l'Olympique Lyonnais pourrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. En Italie, certains sont stupéfaits.

L'information sur la possible relégation de l'OL en raison du gouffre financier actuel a fait le tour de l'Europe, et même du monde, puisqu’au Brésil, on a rapidement relayé les soucis de John Textor, propriétaire également de Botafogo. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, qui s'est plaint que contrairement à la Premier League une mauvaise gestion ne soit pas uniquement sanctionnée que par le retrait de points, devrait se tourner vers l'Italie.

Se moquant ouvertement des responsables de la Serie A, Diego De Luca, célèbre journaliste transalpin, estime que l'OL a toutes les qualités qu'il faut pour rejoindre le championnat d'Italie où le gendarme financier du football a visiblement la dent moins dure et s'accommode de tout lorsqu'il s'agit des grands clubs italiens. Sur le réseau social d'Elon Musk, De Luca lance donc un appel à l'Olympique Lyonnais.

Caro #Lione, nessun problema!

Entra nel fantastico mondo della Serie A, dove puoi iscriverti anche se hai debiti.

Lascia perdere questi organismi cattivi che fanno rispettare le regole: qui le aggiriamo e consentiamo di andare in Champions e di vincere Scudetti 🇮🇹 🤡 pic.twitter.com/2bR8KYj7u0 — Diego De Luca (@DiegoDeLucaX) November 16, 2024

Si le club rhodanien est menacé en France, alors qu'il vienne vite s'installer en Italie, lance le journaliste. « Cher Lyon, pas de problème ! Entrez dans le monde fantastique de la Serie A, où vous pouvez vous inscrire même si vous avez des dettes. Oubliez ces vilains organismes qui font respecter les règles : ici, on les contourne et on vous permet d’aller en Ligue des Champions et de gagner des titres nationaux », écrit celui qui collabore à la fameuse radio napolitaine Radio Kiss Kiss.