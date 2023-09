L'OL en a marre d'être humilié

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Réaction attendue à Lyon ce dimanche soir avec la réception du Havre. Après avoir pris 8-2 sur ses deux premiers matchs à domicile, l'OL doit absolument réagir.

Dernier de Ligue 1 après quatre journées, l’Olympique Lyonnais a réagi immédiatement en limogeant un Laurent Blanc qui n’en pouvait plus, et ne semblait clairement pas avoir la motivation pour redresser la barre. L’effectif est ce qu’il est à Lyon, mais ce n’est clairement pas celui d’un relégable non plus. Néanmoins, c’est le moral qui est au plus bas et c’est bien sur ce domaine que les entraineurs intérimaires, menés par Jean-François Vulliez, ont essayé de travailler pour redonner confiance à un groupe qui en manque cruellement.

L'OL a une mission simple contre Le Havre

Visiblement, ce manque de confiance s’est aussi propagé à tous les rouages du club, et même au média lyonnais Le Progrès. Ce dernier effectue une présentation du match assez alarmiste ce dimanche, avec la crainte surtout de se faire une nouvelle fois ridiculiser à domicile, comme ce fut le cas face à Montpellier lors de la première à domicile, puis contre le PSG, avec à chaque fois une défaite 4-1. « Eviter une nouvelle humiliation » : voilà ce que titre Le Progrès, qui se veut lapidaire sur l’état des troupes et ce que le public lyonnais, qui risque de venir clairsemé, est en droit d’attendre de son équipe.

« Devant l’impatience de ses supporters, et alors que le stade est menacé de désertification, l’équipe lyonnaise a devant elle un devoir de la plus haute importance. Il s’agira d’éviter une nouvelle humiliation. On ne parle pas de ligue des champions, on imagine juste un carré de bonheur dans ce paysage dévasté. Il suffirait de presque rien… Un succès contre Le Havre, est-ce surhumain ? », explique le journaliste emblématique Christian Lanier, pour qui l’heure n’est plus aux exigences, mais simplement à retrouver ce qui fait l’âme de l’équipe, perdue depuis quelques semaines désormais.