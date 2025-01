L'OL déshonoré, Pierre Sage promet une révolution ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais a subi une véritable humiliation ce mercredi soir en étant sorti par Bourgoin-Jallieu, une formation de National 3.

Déjà très énervé par la prestation de ses hommes en première période, Pierre Sage n'était évidemment pas plus joyeux à l'issue du match. L'entraîneur de l'OL a mis en avant le manque de sérieux de ses joueurs, que ce soit pendant les 90 minutes ou la séance de tirs au but.

« La honte, tout simplement. Dans ce genre de match, on met en jeu notre honneur et notre fierté, mais visiblement, ces éléments n’étaient pas si importants pour nous ce soir. Ce que nous venons de vivre est une véritable tragédie. Cela fait partie du parcours et d’une saison, mais c’est un échec cuisant. […] Dès l’égalisation, obtenue dans la douleur, je sentais que nous n’étions pas à l’abri d’une erreur ou d’un geste décisif de l’adversaire. La séance de penalties reflète bien le déroulement du match : un manque de sérieux dans l’exécution. Prendre un match au sérieux est une chose, mais le jouer avec sérieux en est une autre. Il est désormais crucial de faire évoluer les choses. Il faut de la volonté, de l’envie, et un véritable engagement pour disputer ce type de rencontre. Ce soir, ces éléments n’étaient tout simplement pas au rendez-vous », a t-il lâché dans des propos rapportés par le site du club.

Autant dire qu'il faut s'attendre à des choix forts de sa part pour la réception de Toulouse en Ligue 1 samedi soir puis pour le déplacement à Fenerbahçe en Ligue Europa jeudi prochain.