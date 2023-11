L'OL dernier, Cherki et Lacazette mis hors-jeu

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais joue dimanche contre Lille un match qui peut marquer un tournant dans la saison pour l'instant galère de l'OL. Deux joueurs vont déjà payer l'addition.

Pour que la victoire à Rennes, avant la pause internationale, ne soit pas dilapidée, Fabio Grosso sait que son équipe doit impérativement s'imposer face au LOSC, l'opération maintien passant par l'enchaînement de victoires. Pour cette rencontre face à l'actuel quatrième de Ligue 1, l'entraîneur italien de l'OL doit faire des choix, et à en croire le quotidien sportif, il va en faire deux qui seront très forts. Car contre Lille, l'OL débutera en laissant deux joueurs majeurs sur la touche, il s'agira de Rayan Cherki et surtout d'Alexandre Lacazette, déjà sur le banc au moment du coup d'envoi au Roazhon Park. Un choix fort, parce que le buteur lyonnais a montré la saison passée qu'il pouvait tenir à bout de bras son équipe, même si en 2023-2024 cela n'est clairement plus le cas. Dans Le Progrès, on évoque le cas d'Alexandre Lacazette et de ce qui pourrait inciter Grosso à n'en faire qu'un remplaçant de luxe.

Le quotidien régional fait remarquer que si l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a aucun doute concernant la motivation et le talent du buteur revenu l'an dernier d'Arsenal, Fabio Grosso estime cependant que Lacazette n'a plus la caisse pour tenir 90 minutes à bloc, comme l'OL l'exige actuellement. « Lors de la séance physique de mardi matin, Lacazette a été l’un des joueurs les plus éprouvés par l’enchaînement des courses imposé par l’exigeant staff italien. Grosso cherche donc la bonne formule avec son buteur, quitte à le ménager plus », écrit Jean-François Gomez, qui suit quotidiennement Lyon pour le compte du Progrès. Et Fabio Grosso n'a pas dit autre chose en conférence de presse : « Parfois, il n’arrive pas à enchaîner tous les entraînements avec ses soucis. On en parle et il le sait, car je dis d’abord les choses aux joueurs, ce qui permet de faire des choix honnêtes. Il peut et doit augmenter l’intensité. Pas parce qu’il doit devenir un joueur différent, puisqu'il a des caractéristiques incroyables, mais parce qu’il peut les améliorer en augmentant son niveau physique. On essaie de le gérer un peu. »

Concernant Rayan Cherki, il n'y a aucun souci physique, mais il s'agit d'un choix assumé par l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui, à en croire, Hugo Guillemet et Vincent Duluc, laissera encore l'international Espoirs sur le banc de touche au moment du coup d'envoi contre Lille. De quoi forcément laisser planer le doute sur l'avenir à l'OL d'un joueur dont le talent n'échappe à personne en Europe, mais qui suscite plus d'interrogation que d'espoir actuellement du côté du Groupama Stadium. A Lacazette et Cherki, qui entreront en jeu dimanche soir, de faire taire les critiques et de prouver à Fabio Grosso qu'ils valent mieux que ce rôle de super sub.