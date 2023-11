L'OL déjà à la bourre pour son mercato de la dernière chance

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato d'hiver de l'OL est annoncé comme capital, comme l'a promis John Textor. Mais encore faut-il avoir les moyens et l'avoir bien préparé, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment.

A l’image des atermoiements autour du rachat du club, la finalisation du nouvel organigramme de l’Olympique Lyonnais est très longue à se dessiner. Bruno Cheyrou attend le feu vert pour pouvoir quitter ses fonctions, tandis que Vincent Ponsot semble bien voir se dessiner son départ vers la section féminine, mais ne voit toujours pas son remplaçant venir. En découle une incertitude dans plusieurs secteurs et notamment la cellule de recrutement qui est une étape importante dans le mercato. Matthieu Louis-Jean a pris ses fonctions comme directeur de cette cellule et il pose de plus en plus sa patte sur les venues au club. Récemment, plusieurs départs ont été évoqués comme ceux des futurs anciens recruteurs Alexandre Jeannin et Michel Rouquette. C’était aussi le cas d’Alain Cavéglia, mais selon Le Progrès rien ne serait acté.

Un gros accent marseillais à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Toutefois, Matthieu Louis-Jean a déjà travaillé à la mise en place de sa nouvelle cellule de recrutement, et elle aura un très fort goût d’OM, club où il a travaillé précédemment. La venue de Benjamin Charier, qui se spécialise dans la data, a déjà été validée. Mais ce n’est pas tout en ce qui concerne le trajet de Marseille à Lyon. En effet, le quotidien régional affirme que Mathieu Seckinger, qui était « un protégé de Pablo Longoria », expert en scouting, devrait aussi rejoindre l’OL même s’il n’a pas encore été vu dans les locaux du club rhodanien. Et ce n’est pas tout, car Thomas Maurin, aussi passé par l’OM, et Omar Sciolla, qui a également oeuvré pour le club provençal, sont pressentis pour travailler pour l’OL prochainement si le feu vert est donné à leur venue. Un accent très marseillais donc, même si pour l’heure, beaucoup de pistes sont à l’arrêt pour Matthieu Louis-Jean, qui attend de voir le nouvel organigramme en place et notamment à la tête du club pour avancer. Légèrement inquiétant à l’heure où le mercato d’hiver est considéré comme celui de la dernière chance pour sauver la saison de l’OL, mais le travail en amont n’est pour le moment pas vraiment lancé avec ce temps perdu au sommet du club.