L'OL déchire l'offre de Lens pour un de ses attaquants

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé de La Gantoise il y a un an pour 14 millions d'euros, Gift Orban s'apprête à quitter l'Olympique Lyonnais. Le RC Lens a fait une première offre, mais elle a été refusée.

Il est évident que l'OL va devoir vendre des joueurs lors de ce mercato d'hiver, la DNCG ayant mis le couteau sous la gorge des dirigeants lyonnais. Tandis qu'Anthony Lopes va partir librement, mais soulager un peu la masse salariale du club de John Textor, le premier départ payant pourrait être celui de Gift Orban. Arrivé à l'Olympique Lyonnais au mercato d'hiver 2024, l'attaquant nigérian n'a pas donné satisfaction à Pierre Sage, et il est désormais relégué sur le banc. Une situation qui a attiré les dirigeants du RC Lens, lesquels auraient transmis une offre inférieure aux 12 millions d'euros attendus par John Textor. Selon Hugo Guillemet, cette proposition transmise ce lundi par les Sang et Or n'a même pas été étudiée par les dirigeants de l'OL, lesquels savent qu'ils ont déjà mieux.

Gift Orban entre la Bundesliga et Lens

En effet, le journaliste de L'Equipe précise que le club d'Hoffenheim, actuellement 15e de Bundesliga et qui lutte pour le maintien, a proposé 10 millions d'euros à l'OL pour Gift Orban. Une offre supérieure à celle de Lens et qui date de la semaine passée. Cette fuite concernant l'attaquant nigérian met clairement un bon coup de pression sur les dirigeants nordistes, car s'ils veulent réellement s'offrir Gift Orban, ils vont devoir leur offre à la hausse. A voir si Lens a intérêt à pousser le curseur très loin pour un joueur qui n'a pas donné satisfaction à l'Olympique Lyonnais lorsque Pierre Sage a fait appel à lui. Il est vrai que la concurrence avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze est brutal. Le mois dernier, la rumeur de l'intérêt lensois pour Gift Orban avait déjà été évoquée, mais rapidement démentie.