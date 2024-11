OL ‍: Lens démonte la rumeur Gift Orban

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OL, qui souhaite vendre plusieurs joueurs cet hiver pour renflouer ses caisses, Gift Orban a été annoncé du côté de Lens. Mais le profil du buteur nigérian ne fait pas l’unanimité dans le Nord.

En proie à des difficultés sur le plan économique, l’Olympique Lyonnais doit se résoudre à vendre quelques joueurs lors du mercato hivernal. Depuis 48 heures, les rumeurs vont bon train sur les potentiels candidats à un départ. Les noms de Fofana, Cherki ou encore Lacazette et Abner ont été évoqués mais pour l’OL, l’objectif est d’abord de se séparer des joueurs sur lesquels Pierre Sage ne compte pas. Parmi eux, Gift Orban est clairement poussé vers la sortie. L’attaquant nigérian n’a jamais vraiment trouvé sa place à Lyon depuis son transfert en provenance de La Gantoise il y a tout juste un an. Ces dernières heures, le journaliste Andrés Onrubia Ramos a lancé une information surprenante au sujet de Gift Orban, lequel serait dans le viseur du RC Lens pour ce mercato hivernal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gift Orban (@giftorban)

Une information étonnante mais qui ne manquait pas forcément de crédibilité car les Sang et Or sont à la recherche d’un titulaire en puissance en attaque. Reste que l’information a vite été démentie par Foot Mercato, pour qui le club nordiste n’est pas intéressé par Gift Orban. « Gift Orban pas vraiment une piste prioritaire pour le RC Lens. Will Still, qui n'a pas réclamé de recruter de n°9 cet hiver sauf opportunité de fou, veut capitaliser sur ses 2 attaquants, Rayan Fofana et Kembo Diliwidi qui ont signé pro récemment » a publié sur son compte X le journaliste Sébastien Denis, pour qui Lens ne sera donc pas le club qui viendra en aide à l’OL dans ce mercato hivernal en ce qui concerne Gift Orban. Reste maintenant à voir si d’autres clubs seront intéressés par le joueur de 22 ans, auteur de deux buts en cinq matchs depuis le début de la saison avec les Gones.