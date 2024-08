OL ‍: Jorge Sampaoli à Lyon, la grogne monte

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’information a surpris beaucoup de monde à l’OL, mais Jorge Sampaoli était à Lyon ces dernières heures et a assisté au match face à Monaco samedi après-midi. De quoi menacer Pierre Sage à court terme ?

La saison a débuté de la pire des façons pour l’Olympique Lyonnais et pour son entraîneur Pierre Sage. Héros du club rhodanien la saison dernière, lorsqu’il a remplacé Fabio Grosso avant de sauver les Gones de la relégation, l’entraîneur de 45 ans est en difficulté depuis le début du championnat. Battu à Rennes la semaine dernière, l’OL a enchainé avec une seconde défaite consécutive samedi après-midi sur sa pelouse face à l’AS Monaco. Un début de saison chaotique qui fait naître de premières rumeurs sur un possible remplacement de Pierre Sage.

Jorge Sampaoli à l'OL, la folle rumeur https://t.co/3w4UtueyUs — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2024

Ce dimanche, on a appris que Jorge Sampaoli était à Lyon ces dernières heures. L’ancien entraîneur du FC Séville et de l’Olympique de Marseille était même dans les travées du Groupama Stadium samedi pour assister à la défaite de l’OL contre le club de la Principauté. Déjà annoncé dans le viseur de John Textor par le passé, notamment pour occuper le banc de Botafogo, Jorge Sampaoli pourrait vite devenir une piste sérieuse du board lyonnais, dans le cas où les mauvais résultats viendraient à s’accumuler. Mais alors que cette piste pourrait plaire à certains supporters, on remarque sur les réseaux sociaux que ce n’est pas du tout le cas chez les supporters de l’OL. Au contraire, même si ces derniers sont déçus du début de saison de leur équipe, ils estiment que virer Pierre Sage serait une terrible erreur puisque Lyon a besoin avant tout de stabilité pour se redresser.

Les supporters de l'OL pas favorables à la venue de Sampaoli

« On va peut-être pas virer 3 coachs par an. Non ? », « Vous voulez encore virer le coach ? Après tout les coachs passés en si peu de temps vous n’avez toujours pas compris que c’est pas ça le problème ? », « Je vois pas un mariage heureux. L'effectif est pas bâti pour son style, il est impulsif », « On va pas changer de coach tout les 4 matins » ou encore « Ce n’est pas possible de changer d’entraîneur tous les quinze jours. Sage a montré l’an dernier qu’il était capable de bien faire dans une situation très difficile. Il lui faut du temps et de la sérénité autour de lui » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OL sont quasiment unanimes pour dire que recruter Jorge Sampaoli aussi vite serait une erreur. La question est maintenant de savoir si John Textor saura être patient avec Pierre Sage et cela même si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

Pour ne rien arranger, c’est un calendrier chargé qui attend Lyon en Ligue 1 avec des matchs contre Strasbourg, Lens et l’OM à venir. En attendant, Le Progrès confirme que la tendance n'est pas un changement d'entraineur à l'heure actuelle, et que Jorge Sampaoli ne faisait que passer à Lyon pour des raisons personnelles, ne rencontrant pas de dirigeants de l'OL au passage.