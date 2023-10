L’OL dans le rouge, Textor a le couteau sous la gorge

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2022-2023, OL Groupe a présenté des résultats annuels déficitaires. S’il ne parvient pas à redresser la barre dans les prochaines années, l’Olympique Lyonnais pourrait se retrouver dans le rouge. Et pas seulement au classement de la Ligue 1.

Publiés ce mercredi, les résultats annuels d’OL Groupe pour l’exercice 2022-2023 sont pour le moins mitigés. Au rayon des bonnes nouvelles, on constate une augmentation du chiffre d’affaires. Un total de 289,7 millions d’euros ont été enregistrés, ce qui représente une hausse non négligeable de 15% alors que le rapport s’arrête au 30 juin dernier. Les chiffres du mercato estival, qui comprennent notamment les ventes de Castello Lukeba au RB Leipzig et de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain, ne sont donc pas pris en compte.

Un exercice déficitaire

Si OL Groupe peut présenter une telle amélioration, c’est grâce à la hausse de ses revenus dans plusieurs secteurs tels que le sponsoring, la billetterie, les droits TV, le merchandising et des événements liés à l’Olympique Lyonnais. Ces revenus affichent une progression de 24% pour atteindre un total de 199,1 millions d’euros. Mais les résultats annuels contiennent aussi des chiffres négatifs. Après les 55 millions d’euros de l’exercice précédent, les pertes d’OL Groupe ont augmenté jusqu’à 99 millions d’euros. On apprend également que la masse salariale totale est passée à 156,7 millions d’euros, soit une augmentation de 58%.

Les raisons sont diverses d’après Sportune, qui cite la baisse des aides de l’URSSAF après la crise sanitaire, les nouveaux contrats offerts à certains joueurs importants de l’équipe et l’effectif enrichi. Notamment grâce à la recette apportée par le fonds CVC, partenaire de la Ligue de Football Professionnel, OL Groupe ne devrait pas être inquiété dans l’immédiat. En revanche, la situation pourrait devenir préoccupante si l’Olympique Lyonnais ne retrouve pas une compétition européenne dans les trois années à venir. Mais pas de panique, le propriétaire John Textor reste serein…