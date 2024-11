L'OL coulé comme Bordeaux, tout se joue à New-York

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que sportivement l'équipe de Pierre Sage a ramené un bon point de son déplacement à Hoffenheim, l'état financier de l'Olympique Lyonnais inquiète terriblement.

Les supporters de l'OL doivent se demander s'ils ont le droit à un peu de bonheur sur la durée. Après avoir frôlé le précipice l'an dernier, l'incroyable come-back de Lyon en Ligue 1 avait redonné le sourire à tout le monde. Et le début de la saison 2024-2025 a permis de constater que Pierre Sage n'avait pas perdu son mojo. Cependant, si l'entraîneur français est une formidable raison d'être heureux pour l'Olympique Lyonnais, John Textor fait lui frissonner de peur les tribunes du Groupama Stadium. Et le communiqué financier d'Eagle Football Group, publié mercredi peu avant minuit, a de quoi inquiéter, puisqu'il n'écarte pas réellement la possibilité d'un énorme fiasco qui pourrait pousser l'OL dans une spirale similaire à celle qui a coulé les Girondins de Bordeaux. Désormais, dans une sorte de partie de poker géante, c'est la cotation en bourse du groupe à qui appartient l'Olympique Lyonnais qui pourrait sauver le club. Ou pas.

L'OL retient son souffle

On a été assez patient jusqu'ici #Textor mais notre patience a des limites !



On veut des garanties financières et vite !



On en a marre d'être la banque de Botafogo & co.



Nous sommes l'OL et pas Eagle ! Où est passé l'argent issu de la vente d'actifs !? #TextorOut ! pic.twitter.com/NPsBnH44Ya — 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 𝐎𝐟 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 (@earth_of_foot) November 7, 2024

John Textor ne le cache pas, il est obsédé à l'idée de voir son groupe être côté à Wall Street. Même de l'avis d'un spécialiste, qui le précise dans L'Equipe, même l'entrée en bourse d'Eagle Football n'assure pas la survie de l'Olympique Lyonnais. « Vu la volatilité des recettes, la vraie question, c'est la capacité d'Eagle à rembourser la dette. Ils ont des charges récurrentes énormes, une structure de coûts très élevée, le poids de la dette est disproportionné. Un apport réduirait la dette et les frais financiers. Mais même avec cette réduction, le club restera structurellement déficitaire », explique un spécialiste financier dans le quotidien sportif.

Il est vrai qu'avec une dette financière de 505 millions d'euros, Eagle Football Group doit rapidement trouver des moyens de desserrer l'étau, et il n'est pas certain que la bourse de New York soit suffisante à boucher le trou et surtout à empêcher qu'il ne se recreuse aussi rapidement, l'Olympique Lyonnais n'ayant par exemple pas des joueurs à vendre à des prix énormes. De quoi commencer à sérieusement agacer les supporters de l'OL, lesquels se demandent où va leur club.