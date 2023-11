L'OL boucle un milieu de terrain, la bonne affaire est à Rennes

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Dernier de Ligue 1, l'OL va se montrer actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Les Gones cherchent quelques bonnes affaires au poste de milieu de terrain.

L'OL s'est remis un peu en confiance avant la trêve internationale en allant décrocher le premier succès de sa saison sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1. Mais il reste encore beaucoup de travail aux hommes de Fabio Grosso avant de pouvoir vraiment sortir la tête de l'eau. Avant la trêve hivernale, l'OL va donc devoir enchainer les bons résultats avant de pouvoir se projeter sur son marché des transferts. Déjà, on sait que l'OL veut se renforcer au milieu de terrain, surtout après la récente blessure de Johann Lepenant. Quelques profils sont étudiés et selon Mohamed Toubache Ter, la direction rhodanienne l’OL a « trouvé un accord avec un milieu français pour cet hiver ».

Une affaire déjà bouclée pour l'OL ?

Une bonne nouvelle donc, surtout que l'identité de ce dernier serait Baptiste Santamaria, d'après Daily Mercato. A 28 ans, le milieu de terrain français du club breton est en manque de temps de jeu. Avec plus de 200 matchs de Ligue 1, il pourrait apporter son expérience au plus haut niveau à un effectif en perte totale de confiance et encore très jeune. Reste à savoir combien mettrait sur la table l'OL, alors que Santamaria est encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2025. L'ancien d'Angers est estimé à 12 millions d'euros mais les Gones pourraient négocier à la baisse au vu du la situation du joueur breton. A noter que Santamaria ne serait pas la seule recrue de l'Olympique Lyonnais l'hiver prochain. Les chantiers sont très nombreux et John Textor a promis de mettre la main au portefeuille pour renforcer l'effectif de Fabio Grosso.