L’OL battu par l’OM, Cherki a « ‍honte ‍»

Par Guillaume Conte

L'OM est allé chercher une victoire inattendue sur le terrain de l'OL, et Rayan Cherki n'a pas compris que cela avait pu être possible.

Incroyable scénario au Groupama Stadium, avec la victoire de l’OM face à une formation de l’OL qui avait le match en mains, à la fois au score et en supériorité numérique. Mais les Marseillais n’ont absolument rien lâché et sont allés chercher un incroyable succès dans les arrêts de jeu alors que cela semblait presque impossible. Vu du côté lyonnais, ce résultat va certainement provoquer une nuit blanche chez les supporters les plus farouches, qui vont se demander comment leur club a pu perdre ce match. Pour Rayan Cherki, revenu après avoir prolongé son contrat et qui pensait être buteur décisif sur le 2-2, ce résultat est tout simplement inadmissible, comme il l’a confié à DAZN après le coup de sifflet final.

L'OL doit enterrer ses adversaires

« C’est une honte, ils sont à 10 depuis la 5e minute. Ça fait des années qu’on mène au score ici, on fait que reculer… Tout le temps, encore. Le match il passe, on a 3.500 occasions et on ne marque pas. Si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène, enterrer les adversaires qui viennent ici. Il faut savoir mettre 1, 2, 3, 4 ou 5. Ils font les beaux et ils repartent avec les 3 pts. Et nous on repart avec zéro point. Ce match doit finir à 4-5 à 0 et on ne doit pas le perdre. Le seul point positif c’est qu’on se créé des occasions, mais je sais pas si le problème est mental ou autre », a lancé le meneur de jeu lyonnais, qui a bien vu que, malgré la supériorité numérique, l’OL a eu un mal fou à contrôler le tempo du match et à afficher une maitrise permettant d’aller chercher trois points qui auraient fait du bien.