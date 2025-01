L'OL avait la possession à Brest, Pierre Sage a le seum

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL s'est incliné 2-1 à Brest ce samedi. Un revers fâcheux dans la course à l'Europe après un match peu abouti. Néanmoins, Pierre Sage estimait que son équipe n'était pas si loin du compte.

Un début d'année 2025 en mode mineur pour l'Olympique Lyonnais. Après une victoire poussive sur le dernier Montpellier, les Lyonnais ont concédé leur cinquième défaite en championnat à Brest 2-1. Un revers qui fait mal puisque l'OL rate l'occasion de monter sur le podium après les nuls de Lille et Monaco vendredi soir. Après le match, Pierre Sage était frustré envers ses hommes en conférence de presse. Mais si les Gones ont été souvent transpercés derrière, l'entraîneur rhodanien estimait quand même que son équipe avait mis les ingrédients nécessaires pour gagner en Bretagne.

« Je pense qu'on a mieux joué en créant 4 ou 5 situations franches de but mais on a marqué qu'une fois... On s'est découvert quand on était mené. On s'est mis dedans tout seul avec des pressings à contre-temps et des pertes de balle sans pression de l'adversaire. On s'est tiré une balle dans le pied. On avait demandé à nos latéraux de rester sur une position large pour ne pas ouvrir la profondeur dans le dos. Les Brestois ont pris cette profondeur et on était pas là sur les seconds ballons », a t-il d'abord indiqué avant d'adopter un discours presque optimiste pour les prochains matchs.

« Sur le match, on a les deux tiers de la possession. Ils font la moitié du total de nos passes. C'est vrai qu'on a eu du mal à éliminer leur premier rideau et à jouer vers l'avant. On a aussi eu du mal à trouver les décalages en les contournant. Ils nous empêchaient de jouer. On est en phase de se soigner mais on est pas non plus au niveau qu'on est capable d'atteindre. Il faut de la mise en action, de la proximité entre les joueurs et de la vitesse dans le jeu. Tant qu'on aura pas ça, notre jeu sera stérile et fera l'affaire de notre adversaire », a t-il conclu. Pas sûr que les supporters lyonnais soient aussi sympathiques dans leurs critiques ce soir.