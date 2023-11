L'OL attire de nouveaux investisseurs et 320 ME

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si sportivement l'OL s'enfonce, financièrement John Textor se démène pour assainir les comptes rhodaniens. OL Groupe vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec plusieurs institutions financières pour alléger sa dette.

Enfin une bonne nouvelle pour l'OL dans une fin d'année cruciale. Le club rhodanien doit en effet présenter ses finances devant la DNCG le 28 novembre prochain. Un moment important qui décidera si l'OL peut agir librement au mercato hivernal. Dernier de Ligue 1, Lyon y jouera sans doute une carte importante pour son maintien en fin de saison. D'ici-là, John Textor travaille pour offrir à l'OL un meilleur visage sur le plan financier. La vente de l'Arena de basket est privilégiée même si John Textor a d'autres atouts dans sa manche. Il l'a confirmé ce mercredi soir.

La dette d'OL Groupe refinancée sur 320 ME

En effet, OL Groupe a annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord préliminaire pour un refinancement de sa dette pour 320 millions d'euros. Les nouveaux investisseurs sont plusieurs institutions financières mondiales dont les noms n'ont pas été encore communiqués. Avec cet argent frais, l'OL entend rembourser plusieurs prêts : le PGE du Covid, le prêt pour le Parc OL ainsi que l'argent réclamé par Jean-Michel Aulas via sa société Holnest.

« OL Groupe a le plaisir d’annoncer qu’un accord préliminaire a été trouvé avec un groupe d’institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU, pour un montant total de 320 M€, à long terme. Il s’agit d’une étape décisive dans la mise en place du refinancement prochain qui permettra à OL Groupe et à sa filiale Olympique Lyonnais SASU de rembourser le solde de la dette long terme « stade », les prêts PGE contractés pendant les années COVID et d’autres dettes souscrites auprès de parties privées (dont Holnest). […] OL Groupe est conseillé dans le cadre du refinancement par Goldman Sachs. Le closing de nouveau financement devrait intervenir d’ici le 31 décembre 2023, sous réserve d’un accord sur la documentation définitive et la satisfaction de différentes conditions usuelles », écrit OL Groupe. Une bouffée d'air frais non négligeable alors que la situation sportive est plus incertaine que jamais pour l'OL.