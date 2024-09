L’OL attend l’Europe de pied ferme

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Européen à la dernière seconde de la dernière journée l’an dernier, l’Olympique Lyonnais a gagné le droit de disputer huit rencontres de Ligue Europa suite à la réforme des compétitions internationales. Un moment qu’attend avec beaucoup d’impatience Pierre Sage.

La deuxième partie de saison dernière de l’Olympique Lyonnais est digne d’un scénario de Tarantino. Au fond du trou ou presque à mi-saison, Lyon a réalisé l’impensable à partir de janvier pour effectuer une des remontées les plus folles de l’histoire du championnat (6ème place finale). Un improbable dénouement qui a été rendu possible par l’arrivée dans un premier temps dans une fonction d’entraîneur intérimaire de Pierre Sage. Pour sa première saison en tant que coach de l’équipe première, le technicien français a commencé par une victoire et deux défaites en Ligue 1. Le principal artisan du succès de fin de saison a hâte de découvrir la C3, qui verra l’OL jouer quatre matchs à domicile. Le premier d’entre eux aura lieu le 25 septembre au Groupama Stadium contre l’Olympiakos. Sage n’a pas caché son excitation à l’idée de disputer cette rencontre ainsi que toutes les autres.

Pierre Sage prêt à en découdre en Europe

Après le nouveau succès renversant de l’Olympique Lyonnais ce vendredi contre Strasbourg (4-3 après avoir été mené 1-3), l’homme de 45 ans est prêt à avancer le temps pour profiter des soirées au parfum européen : «Je suis très heureux qu’on se déplace dans ces ambiances de folie, toutes différentes mais puissantes, comme aux Glasgow Rangers (3 octobre) ou au Fenerbahçe (23 janvier 2025). Certaines des équipes qui viendront chez nous voyagent aussi en très grand nombre, comme Francfort (12 décembre) ou le Besiktas (24 octobre). Il y aura de belles formations, des contextes de jeu différents, a-t-il décrypté. Il faudra produire des matchs de bon niveau et enchaîner avec le championnat. On ne fera l’impasse sur aucune des trois compétitions», a-t-il commenté. Avant de débuter cette nouvelle campagne de la riche histoire de l’Olympique Lyonnais, les Gones tenteront d’entretenir une dynamique dès le retour de la trêve internationale avec un déplacement à Lens avant de recevoir l’Olympique de Marseille. Deux beaux tests qui permettront d’en savoir plus sur les ambitions lyonnaises de la saison.