L'OL a une erreur à ne pas faire, elle vient d'Argentine

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a repris espoir ce dimanche en Ligue 1 grâce à son succès face à Toulouse au Groupama Stadium. Il ne reste que deux rencontres aux Gones avant de souffler.

Ce dimanche, l'inquiétude était assez grande pour les fans et observateurs avant la réception de Toulouse. Les hommes de Pierre Sage ont néanmoins fait le travail et réussi à remporter un succès ô combien important pour la suite. Car si l'OL est toujours dernier de Ligue 1, l'écart avec ses concurrents au maintien a considérablement fondu. Il reste deux rencontres, face à Monaco et Nantes, avant de clôturer l'année 2024 et reposer les têtes. Pour la direction, il s'agira de trouver des solutions au mercato. Aussi, il faudra décider si oui ou non Pierre Sage continuera ou s'il sera remplacé par un entraineur avec plus d'expérience. Le nom de Jorge Sampaoli revient avec insistance depuis quelques jours, même si Denis Balbir espère que l'OL ne fera surtout pas l'erreur d'aller signer l'Argentin.

L'OL, tout sauf Sampaoli ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet donné un avis clair sur le sujet, préconisant la continuité ou un retour de Bruno Genesio. « Est-ce qu’il faut garder Pierre Sage pour finir la saison ? Cela dépend du projet. Il y a parfois des entraîneurs du cru qui suscitent l’adhésion des joueurs et qu’il faut garder. Je pense qu’il mérite d’avoir sa chance. Un Sampaoli ? Pour moi, ce serait complètement farfelu. Déjà par rapport à la rivalité avec l’OM, c’est malvenu. Et en plus, il ne me parait pas du tout en corrélation avec ce vestiaire et ces joueurs-là. Son caractère ne colle pas à Lyon à mon sens. Bruno Genesio ? Lui, ça matche davantage. C’est un homme du cru, un homme d’équipes. Je l’ai souvent dit : je n’ai pas compris comment le public lyonnais pouvait s’en prendre à lui. Si les choses sont apaisées, pourquoi pas ? (...) Moi, je ne dirais pas non mais ce serait faire injure à celui qui réalise un intérim plutôt correct et mériterait de finir la saison… », a notamment indiqué Denis Balbir, qui pense que l'OL ne descendra de toute façon pas en Ligue 2 en fin de saison suite à sa victoire importante face à Toulouse dimanche.