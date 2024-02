L'OL a un nouveau patron, ce mercato est béni

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a repris des couleurs depuis sa victoire face à l'OM dimanche soir en Ligue 1. Les nouvelles recrues ont apporté satisfaction à pas mal de fans et observateurs du club rhodanien.

A Lyon, les sourires sont revenus après la victoire dans l'Olympico. Si tout n'a pas été parfait, l'OL a mis les ingrédients qu'il fallait pour aller chercher les trois points. Le comportement des nouvelles recrues a aussi été très bon. Pour certaines, elles effectuaient leurs premiers pas avec les Gones. C'est notamment le cas de Nemanja Matic, qui a réalisé un match solide face à l'OM. Autre joueur à monter en puissance : Ernest Nuamah. Intenable sur son côté, le Ghanéen s'est montré à la hauteur des attentes placées en lui. Pour Sidney Govou, il y a de quoi se montrer confiant pour l'avenir avec de tels joueurs.

Govou a beaucoup apprécié

Lors d'une chronique pour Le Progrès, l'ancien de l'OL n'a pas tari d'éloges sur Matic et Nuamah, comme soulagé de pouvoir enfin compter de tels joueurs dans l'effectif rhodanien. « Il faut relever le match de patron de Matic au milieu. Sur un match comme dimanche, il a été la pièce manquante. Il faudra voir dans un match sous pression s’il en est de même. Il y a un joueur que j’ai adoré, c’est Nuamah : j’aime ce profil. Il tente, il déborde, il met une pression énorme sur l’adversaire et ça libère tout le monde. Cette envie de percuter, c’est qu’il manquait vraiment. Un joueur qui va de l’avant, ça entraîne une équipe. Et c’est la base pour une équipe qui est en train de se reconstruire. J’ai été fan du gamin, ce qu’il montre fait lever les foules », a notamment indiqué Sidney Govou, impatient d'en voir plus avec ce nouvel OL. Cela tombe bien, les Gones enchaineront dès ce mercredi avec la réception du LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France.