L’OL a trouvé le patron de sa défense pour 15 ME

Par Corentin Facy

L’OL fait du recrutement d’un taulier en défense centrale une priorité au mercato cet été. Dans cette optique, le nom de Sikou Niakaté a été coché par les dirigeants lyonnais, après la belle saison du Malien à Braga.

Il y a six mois, l’Olympique Lyonnais a été très actif au mercato hivernal, mais les dirigeants rhodaniens ont peu touché au secteur défensif. Orban, Fofana, Benrahma, Mangala ou encore Matic ont renforcé l’attaque et le milieu mais en défense, seul Adryelson a été recruté en provenance de Botafogo. Le défenseur central brésilien n’a quasiment pas joué sous les ordres de Pierre Sage, dont la principale préoccupation lors de ce mercato estival est d’attirer un défenseur central de top niveau. Et pour cause, Dejan Lovren est sur le départ au même titre que Sinaly Diomandé tandis que Jake O’Brien est courtisé et pourrait partir en cas de grosse offre.

Duje Caleta-Car est le seul défenseur central, avec Adryelson, qui est certain de rester. Cela fait peu de certitudes, alors que l’OL disputera l’Europa League la saison prochaine. C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato, David Friio s’active pour dénicher la belle affaire en défense centrale, et le directeur sportif de l’OL a coché le nom de Sikou Niakaté. Du haut de ses 24 ans, l’international malien s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat portugais en 2023-2024 avec Braga (34 matchs en Liga Portugal). Colosse d’1m86, son profil plait beaucoup à Lyon, qui devra néanmoins se battre avec plusieurs clubs européens pour l’attirer.

L'OL, Reims et Villarreal sur Sikou Niakaté

Sikou Niakaté a également suscité l’intérêt de Villarreal et du Stade de Reims, deux clubs très chauds sur le dossier et qui sont bien décidés à doubler l’OL. Financièrement, il faudra avoir les reins solides pour boucler le deal, car la clause libératoire de Sikou Niakaté à Braga s’élève à 30 millions d’euros. Le club portugais a néanmoins besoin de liquidités, et devrait accepter une offre entre 10 et 15 millions d’euros pour son joueur, dont le contrat expire en 2028. Un an seulement après son arrivée en provenance de Guingamp en juillet dernier pour 2 millions d’euros, Sikou Niakaté pourrait donc retrouver le football français mais cette fois la Ligue 1 dans un club qualifié pour la coupe d’Europe.