L'OL a sous contrat le patron français de la Ligue Europa

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alexandre Lacazette a bien profité du déplacement lyonnais à Glasgow jeudi soir. Le capitaine de l'OL a ouvert son compteur buts cette saison avec un beau doublé. Il en a profité au passage pour inscrire un peu plus son nom dans l'Histoire de la Ligue Europa.

Les Rangers promettaient une soirée cauchemar à l'OL dans leur Ibrox Stadium. Finalement, jeudi soir, les Lyonnais ont vécu un vrai rêve éveillé. Les hommes de Pierre Sage l'ont emporté 4-1 en Ecosse. Si leur défense a paru encore perfectible, leur attaque a été intenable. Une belle progression pour l'OL après plusieurs semaines frustrantes d'un point de vue efficacité. Symbole de ce renouveau, Alexandre Lacazette a marqué un doublé. Le capitaine lyonnais a inscrit ses deux premiers buts toutes compétitions confondues. Une étape importante pour lui permettre de retrouver son rythme de croisière en Ligue 1.

Lacazette co-meilleur buteur français en C3

Mais, cela lui permet aussi de revenir sur le devant de la scène européenne. Lacazette n'avait plus marqué en coupe d'Europe depuis avril 2021 et un quart de finale de Ligue Europa avec Arsenal au Slavia Prague. Le doublé de jeudi vient garnir des lignes de statistiques très favorables en C3. En effet, Lacazette vient d'atteindre les 24 buts dans cette compétition. Comme le souligne le site Olympique et Lyonnais notamment, cela fait désormais de lui le meilleur buteur français de la Ligue Europa à égalité avec Kevin Gameiro.

Un beau signe de régularité alors que Lacazette ne débute que sa 8e saison en Ligue Europa et que Kevin Gameiro était dans le club phare de la C3, le FC Séville. La chasse aux records ne fait que débuter pour le Général. Un but de plus et il sera le meilleur buteur lyonnais en coupe d'Europe avec Juninho (18 buts). Des chiffres qui confirment le poids de Lacazette dans l'histoire de l'OL malgré un palmarès relativement modeste dans le Rhône.