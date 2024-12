L'OL a recruté un amateur, tout est rentré dans l'ordre

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL avait misé beaucoup sur Georges Mikautadze l'été dernier. L'international géorgien a néanmoins eu du mal à s'adapter à la vie lyonnaise.

Georges Mikautadze a réalisé son rêve l'été dernier, à savoir celui de jouer pour son club de coeur. L'attaquant géorgien avait rejoint l'OL contre un chèque de 18,5 millions d'euros. Un sacré investissement pour des Gones qui voulaient frapper fort et préparer l'après-Alexandre Lacazette. Mais Mikautadze a mis longtemps pour lancer la machine, même si du mieux est à souligner depuis quelques semaines. Pour certains à l'Olympique Lyonnais, le joueur de 24 ans ne mettait pas tous les ingrédients de son côté pour se donner les moyens de réussir dans un tel club.

Mikautadze, ça avait mal commencé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que Georges Mikautadze avait des habitudes un peu trop amateures, se basant sur des échos venus de Lyon : « Acheté pour 18,5 M€ à Metz en juillet, le joueur formé à l'OL a vécu un retour difficile dans sa ville, entre début de saison raté et adaptation compliquée. « Il avait des habitudes un peu ''amateur'' et il avait besoin de passer le cap de l'exigence d'un grand club et du très haut niveau, souffle-t-on à Lyon. Il a mis en place ce qu'il fallait pour y parvenir et on est très content de son évolution ». Alors que l'OL se prépare à dégraisser son effectif dans les prochains jours afin de se mettre en accord avec les demandes de la DNCG, des joueurs comme Georges Mikautadze seront très importants lors de la seconde partie de saison. Il devra élever son niveau de jeu et rester régulier pour permettre aux Rhodaniens de garder leur place dans le wagon de tête. Un défi de taille pour le Géorgien, auteur de 7 buts en 21 rencontres disputées cette saison toutes compétitions confondues avec l'OL.