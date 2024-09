L'OL a craqué, il dénonce une grave erreur du mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a créé la surprise ces derniers jours en recrutant Jordan Veretout en provenance de l'OM. Le milieu de terrain français ne faisait pas partie des plans de Roberto De Zerbi.

L'OL a fait fort cet été sur le marché des transferts. Les Rhodaniens se sont considérablement renforcés. Il faudra néanmoins du temps à Pierre Sage afin de tirer le meilleur d'un collectif encore friable. Mais le collectif de l'entraineur des Gones a de quoi en rendre jaloux plus d'un. En effet, les postes sont pour la plupart doublés, voire triplés. D'ailleurs, la récente arrivée de Jordan Veretout va sans doute poser un problème pour l'OM et son milieu de terrain. Ce n'est pas Nicolas Puydebois qui dira le contraire.

Jordan Veretout à l'OL, déjà un gros bug détecté au milieu de terrain

Ces dernières heures sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, le consultant a en effet donné son avis sur la récente arrivée de Veretout. Pour lui, l'OL était déjà assez pourvu à ce poste : « Il est meilleur dans le volume de ses courses qu'un Tolisso, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Il fallait de la créativité pour éclairer ce secteur de jeu, un Paquetá à l'époque, qui était généreux sans ballon, mais qui savait aussi manier le cuir en étant imprévisible et en faisant des différences. Veretout est plus un besogneux. Tu en as besoin, bien sûr, mais tu les as déjà à l'Olympique Lyonnais ». Jordan Veretout commencera en tout cas très fort son aventure à l'OL puisque l'ancien du FC Nantes ou encore de la Roma ira à Lens avec ses nouveaux coéquipiers avant de recevoir... l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium la semaine suivante. Assurément un moment fort de sa saison, lui qui était pourtant bien installé chez les Phocéens ces derniers mois. Mais le football va décidément bien vite pour certains...