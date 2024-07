L’Arabie Saoudite fait un petit cadeau à l’OL

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Après une seule saison en Italie, Houssem Aouar quitte l’AS Rome et a décidé de s’engager en Arabie Saoudite. Un transfert qui a des conséquences économiques positives pour l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

Il s’agit de l’un des transferts les plus surprenants de ce début de mercato estival 2024. Après une seule saison passée à l’AS Rome (25 matchs, 4 buts inscrits toutes compétitions confondues), Houssem Aouar a décidé de relever un nouveau challenge et s’est engagé avec Al-Ittihad, la formation saoudienne dans laquelle évoluent Karim Benzema et N’Golo Kanté notamment. L’ancien lyonnais retrouvera son ancien entraîneur chez les Gones, Laurent Blanc, qui vient d’être nommé à la tête de sa nouvelle formation. Le transfert s’élève ainsi à 15 millions d’euros. Une opération financière qui n’est pas sans conséquence pour les caisses de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, qui va toucher moins d’un million d’euros suite au départ officiel d’Aouar en Saudi Pro League.

L’OL aidé par la contribution de solidarité de la FIFA

L'OL va toucher 5% (environ 750 K💸) dans le transfert (15 M) d'Houssem #Aouar 🇩🇿 vers Al-Ittihad 🇸🇦 en provenance de la Roma



L'OL va bénéficier de la contribution de solidarité de la FIFA qui récompense les clubs formateurs pour leur travail... pic.twitter.com/K7hGikJx2n — Ferveur Lyonnaise ❤️ 💙 🦁 ⚽️ (@FerveurL) July 18, 2024

En effet, comme l’indique le site Ferveur Lyonnaise, l’OL doit toucher 750.000€ en accord avec l’aide de la contribution de solidarité mise en place par la FIFA il y a quelques années. La source indique que cela revient à toucher 5% du montant de l’opération du transfert d’Aouar (désormais âgé de 26 ans) en Arabie Saoudite. Cette contribution de la solidarité permet ainsi aux clubs formateurs de récupérer une partie de l’argent investi dans la formation du joueur lors de son passage chez les jeunes avant de parvenir à se faire une place au sein de l’équipe première. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les finances de l’OL, actif sur le marché des transferts et qui n’a sûrement pas terminé de recruter cet été. Les Gones vont jouer la C3 et ont besoin de divers profils pour doubler les postes. Tout argent est une bonne nouvelle pour la direction lyonnaise dans cette optique.