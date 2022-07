Justin Kluivert est Bosz compatible, l’OL fonce !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, Justin Kluivert suscite également l’intérêt de l’OL lors de ce mercato estival.

Une fois n’est pas coutume, l’OM et l’OL sont associés en période de mercato. Après avoir été en concurrence pour Isaak Touré ou encore pour Jordan Veretout, les deux Olympiques seraient maintenant à la lutte dans le dossier Justin Kluivert. Ciblé par l’OM avant la démission de Jorge Sampaoli, l’international néerlandais de l’AS Roma est maintenant dans le viseur de Lyon, à en croire les informations obtenues par Il Tempo. Le journal proche du club de la Louve affirme que l’Olympique Lyonnais « est le dernier club arrivé dans le dossier Justin Kluivert », sans pour autant en dire plus sur d’éventuelles discussions avec l’entourage du joueur ou avec la Roma, tandis que José Mourinho ne fermera pas la porte à l’attaquant qui était prêté à l’OGC Nice la saison dernière.

L'OL dans la danse pour Kluivert ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Justin Dean Kluivert (@justinkluivert)

L’information tombe à un moment où Houssem Aouar est annoncé avec de plus en plus d’insistance dans le viseur… de l’AS Roma. Sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais n’ont pas mis longtemps avant d’imaginer un échange entre Aouar d’un côté et Kluivert de l’autre. Mais toujours selon Il Tempo, les négociations pour les deux joueurs sont indépendantes… pour le moment. Si les intérêts de la Roma pour Aouar et celui de l’OL pour Kluivert venaient à se confirmer, nul doute que les deux clubs pourraient imaginer un échange. D’autant que la Roma est friante de ce genre de deal original, un an après avoir bouclé un double prêt avec option d’achat automatique avec l’OM pour Pau Lopez et Cengiz Ünder. Reste maintenant à voir si le supposé intérêt de Lyon pour Kluivert trouvera une confirmation dans les semaines à venir alors que lundi, c’est à Marseille que le Néerlandais était de nouveau envoyé par la presse italienne.