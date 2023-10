Jugée à tort, une recrue de l’OL impressionne

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé cet été en provenance de Crystal Palace, Jake O’Brien a disputé son premier match avec l’Olympique Lyonnais à Reims (défaite 2-0) dimanche dernier. Une première encourageante, voire bluffante pour le défenseur central.

Jamais aligné avant le week-end dernier, Jake O’Brien (22 ans) n’entrait visiblement pas dans les plans de Laurent Blanc. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais ne semblait pas correspondre au profil souhaité par le Cévenol. Lui qui s’est pourtant démené pour s’adapter à sa nouvelle équipe.

🗨 @obrienjake_ a évoqué son enfance en Irlande et ses débuts dans le football 🇮🇪



🎙🗞 Les moments forts de la conférence de presse de notre défenseur ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2023

« Je me suis entraîné dur depuis que je suis arrivé ici, a confié la recrue arrivée en provenance de Crystal Palace. C’est un vrai privilège pour moi d’être là. J’étais prêt à saisir cette opportunité et très content de pouvoir jouer pour Lyon. » Il lui a fallu attendre la nomination de l’entraîneur Fabio Grosso, qui l’a titularisé à Reims dimanche dernier.

« J’ai eu ma chance la semaine dernière. C’était la première fois dans une grande ligue mais c’est pour ça qu’on s’entraîne, a réagi l’Irlandais en conférence de presse. Je m’entraîne avec de très grands joueurs donc il faut saisir sa chance quand elle se présente. C’était une petite surprise mais il faut toujours être prêt. On s'entraîne toutes les semaines. Il faut savoir être prêt et saisir sa chance quand elle vient. »

Une qualité inattendue

Malgré la défaite, Jake O’Brien a en effet marqué des points. Le Lyonnais a fait parler son physique et surtout son étonnante vitesse de course. « Les gens sont surpris de me voir courir vite car je suis très grand. La saison dernière à Molenbeek beaucoup de supporters ont été surpris. J’ai toujours été un joueur rapide mais j’ai développé cet aspect de mon jeu », a expliqué le renfort estival, prétendant à une nouvelle titularisation face à Lorient dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1.