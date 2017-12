OL : Une première offre qui fait mouche pour Grenier au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Inutilisé ou presque cette saison, Clément Grenier cherche un point de chute et peut à peine se permettre de faire la fine bouche, car il entre dans la dernière ligne droite de son contrat à Lyon.

Un départ dès cet hiver est souhaité par le milieu de terrain, qui s’estime de nouveau à 100 % mais n’en peut plus de suivre les matchs de son club formateur depuis les tribunes. Des touches au Portugal ont été recensées dernièrement, mais l’Ardéchois a toujours la cote en Italie. La preuve avec ces discussions avancées avec le Torino, révélées par Yahoo Sport.

Le deuxième club de Turin a proposé à Grenier un contrat d’un an et demi, allant donc jusqu’en juin 2019, avec la possibilité de l’ajout d’une année supplémentaire en fonction très certainement du nombre de matchs joués. Des discussions qui se basent donc sur un transfert dès le mois de janvier, et auquel le joueur ne serait pas insensible. Si l’accord avec Lyon ne sera pas difficile à trouver, le délicat dosser du salaire n’a pas encore été abordé. Et c’est certainement à ce niveau que Grenier devra faire de gros efforts, lui qui ne pourra plus toucher les 320.000 euros par mois de son contrat actuel avec l’OL.