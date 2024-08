JO 2024 ‍: Noah Lyles, le roi du 100m est supporter de l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Vainqueur du 100 mètres lors des Jeux Olympiques de Paris, Noah Lyles s'est affiché avec un maillot de l'Olympique Lyonnais.

Le dimanche 4 août dernier, le sprinteur américain Noah Lyles remportait sur la piste du stade de France le 100 mètres le plus serré de l'histoire des Jeux Olympiques puisqu'il a devancé Kishane Thompson de 5 millièmes de seconde, les sept premiers de la course se tenant en moins d'un dixième. Malheureusement pour l'Américain, il a ensuite attrapé le covid et n'a pas pu faire mieux que médaille de bronze sur le 200m, sa vraie spécialité.

Mais avant de quitter la France, Noah Lyles a réservé une étonnante surprise aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Dans une story sur Instagram, le champion olympique du 100 mètres s'est en effet photographié alors qu'il arborait un maillot de l'OL. Personne n'a réellement d'explication sur ce choix et sur la manière dont Noah Lyles s'était procuré ce maillot, mais en tout cas cela a fait le bonheur des fans du club de John Textor.