Jesper Lindstrom en approche, le gros coup de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL avance en douceur sur un dossier de longue date du mercato, avec la perspective de récupérer Jersper Lindstrom de Naples en prêt.

Ciblé ces dernières semaines, Jesper Lindstrom se rapproche de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a bien avancé car le milieu de terrain danois a désormais fait son choix et veut venir à Lyon la saison prochaine. Le milieu offensif n’a pas réussi à trouver ses marques, lui qui avait été recruté pour 30 ME en provenance de l’Eintracht Francfort l’été dernier. Une méforme qui lui a coûté sa place en équipe nationale en vue de l’Euro. Pour se relancer, Lindstrom se voit désormais loin de Naples, et l’OL qui le courtise depuis quelques temps déjà, a clairement ses faveurs. Les deux clubs discutent et selon Foot Mercato, les contours d’un prêt avec option d’achat, obligatoire ou non, se définissent actuellement. Le montant de l’option d’achat est de 20 millions d’euros, ce qui montre que le club de John Textor prend cette perspective très au sérieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

A 24 ans, le Danois a encore beaucoup de choses à prouver, lui qui s'était fait remarquer du côté de Brondby à ses débuts, avant de connaitre la réussite en Allemagne. Capable de jouer à droite comme à gauche, Lindstrom pourrait être l’un des premières recrues de la saison pour l’OL, qui attend toutefois d’en savoir plus sur le verdict de la DNCG avant de s’engager sur un tel montant. La situation sur les droits TV de la Ligue 1 n’aide pas non plus Lyon à y voir clair, et pourrait repousser un peu la finalisation de ce prêt. Même s’il n’y a pas de concurrent annoncé dans ce dossier, les Lyonnais ont tout intérêt à ne pas trop tarder pour éviter d’éveiller l’appétit d’autres clubs européens.